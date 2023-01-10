https://sputniknews.com.tr/20230110/ak-partili-tunctan-secim-tarihi-aciklamasi-1065603980.html

AK Partili Tunç'tan seçim tarihi açıklaması

AK Partili Tunç'tan seçim tarihi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, seçim tahinine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanmasını istiyorsak 6 Nisan ile 18... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T20:01+0300

2023-01-10T20:01+0300

2023-01-10T20:06+0300

türkiye

yılmaz tunç

ak parti

10 ocak çalışan gazeteciler günü

seçim

tbmm

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AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanması için 6 Nisan ile 18 Haziran arasında seçimlerin yapılması gerekeceğini söyledi.Tunç, beraberinde bazı AK Parti'li milletvekilleriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ne (PMD) kutlama ziyaretinde bulundu, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Seçim takvimine yönelik bir soru üzerine Tunç, normal seçim sürecinin 18 Haziran olduğunu ancak bu tarihin seçime katılımı azaltan hususları içerdiğini belirtti.Seçime katılımı yükseltmenin önemli olduğunu vurgulayan Tunç, "Türkiye'de seçimlere katılma oranı son yıllarda yüzde 90 seviyelerine ulaştı ve bu dünyada bir örnek. Dolayısıyla seçime katılmayı eksilten hususlar varsa ki 18 Haziran tarihinde bu gözüküyor, bunun öne çekilebileceği yönünde Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. Muhalefet partilerinin de bu konudaki görüşleri ortada. Seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanmasını istiyorsak 6 Nisan ile 18 Haziran arasında olması gerekecek. Bu konuda karar verilecek" değerlendirmesinde bulundu.Tunç, yaklaşan seçim tarihinin, belirlenen süreler arasına çekilmesinin erken seçim anlamına gelmediğini, bunun seçim tarihinin güncellenmesi olduğunu söyledi.Milletin seçime yüksek oranda katılımını sağlayacak bir tarihin de mutlaka ortaya çıkacağının altını çizen Tunç, bu konuda TBMM'nin ya da Cumhurbaşkanının karar alabileceğini ifade etti.Muhalefet partilerinin, 6 Nisan sonrası yapılacak bir seçimi "siyasi mühendislik" olarak göreceklerini ve Meclis'te bir karar alınmasına destek vermeyeceklerini beyan ettiklerini anımsatan Tunç, "Bu durumda yapılacak olan Cumhurbaşkanımızın seçim kararı almasıdır. Bu da Anayasa'nın verdiği bir yetkidir. Cumhurbaşkanımız bu kararı aldıktan sonra 48 saat içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır. 60 gün geçtikten sonraki ilk pazar günü de seçim yapılır" diye konuştu.'Gerekçesi doğru değil'Yılmaz Tunç, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu, bununla ilgili siyasi partilere daha önce bir ziyaretin gerçekleştirildiğini anımsattı.Anayasa metninin ortaya çıktığını ve bu konuda muhalefetin tavrını ortaya koymasını beklediklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230110/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-6-nisandan-sonra-ve-18-hazirandan-once-secim-yapilabilir-1065574065.html

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yılmaz tunç, ak parti, 10 ocak çalışan gazeteciler günü, seçim, tbmm