https://sputniknews.com.tr/20230110/ak-partili-sen-genclerin-is-ve-as-basta-olmak-uzere-gelecek-kaygisi-var-1065583470.html
AK Partili Şen: Gençlerin iş ve aş başta olmak üzere gelecek kaygısı var
AK Partili Şen: Gençlerin iş ve aş başta olmak üzere gelecek kaygısı var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin seçim kampanyasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada gençlerin kaygılarına dikkat çekti ve amaçlarının... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T10:34+0300
2023-01-10T10:34+0300
2023-01-10T10:34+0300
politika
mustafa şen
ak parti
işsizlik
genç
genç işsizlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1b/1045064701_14:0:643:354_1920x0_80_0_0_74b0d28f75f5d50f9726f3ab521e3158.jpg
Hürriyet yazarı Hande Fırat, AK Parti'nin 2023 seçimleri için çalışan ‘Seçim Kampanya Merkezi’nin masasını ziyaret etti.AK Partili Mustafa Şen, gençlerin kaygılarına dikkat çekerek “Biz gençlerden bizi takip eden iki partinin toplamından daha fazla oy alıyoruz. Ancak asla gençler cepte demiyoruz. Gençlerin gelecek kaygısı var. İş ve aş başta olmak üzere. Bizim amacımız bu kaygıyı gidermek. Gençken biz de farklıydık" diye konuştu.Gençlere üstenci bir dille yaklaşmadıklarını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, gençlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buluşmalarının süreceğini söyledi. Ekonomideki sorunların ve çözümlerin de kampanyanın önemli bir bölümünü oluşturacağına dikkat çeken Dağ; asgari ücretten EYT’ye, atılan adımlara dikkati çekerek “Biz çözdük, yine biz çözeceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/kasim-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1065582331.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1b/1045064701_92:0:564:354_1920x0_80_0_0_2dd5b68566a5275e037428aa42daf891.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa şen, ak parti, işsizlik, genç, genç işsizlik
mustafa şen, ak parti, işsizlik, genç, genç işsizlik
AK Partili Şen: Gençlerin iş ve aş başta olmak üzere gelecek kaygısı var
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin seçim kampanyasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada gençlerin kaygılarına dikkat çekti ve amaçlarının bu kaygıyı gidermek olduğunu söyledi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat,
AK Parti'nin 2023 seçimleri için çalışan ‘Seçim Kampanya Merkezi’nin masasını ziyaret
etti.
AK Partili Mustafa Şen, gençlerin kaygılarına dikkat çekerek “Biz gençlerden bizi takip eden iki partinin toplamından daha fazla oy alıyoruz. Ancak asla gençler cepte demiyoruz. Gençlerin gelecek kaygısı var. İş ve aş başta olmak üzere. Bizim amacımız bu kaygıyı gidermek. Gençken biz de farklıydık" diye konuştu.
Gençlere üstenci bir dille yaklaşmadıklarını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, gençlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buluşmalarının süreceğini söyledi. Ekonomideki sorunların ve çözümlerin de kampanyanın önemli bir bölümünü oluşturacağına dikkat çeken Dağ; asgari ücretten EYT’ye, atılan adımlara dikkati çekerek “Biz çözdük, yine biz çözeceğiz” dedi.