https://sputniknews.com.tr/20230110/abdnin-indiana-new-jersey-ve-ohio-eyaletlerinde-tiktok-yasagi-1065599220.html
ABD'nin Indiana, New Jersey ve Ohio eyaletlerinde TikTok yasağı
ABD'nin Indiana, New Jersey ve Ohio eyaletlerinde TikTok yasağı
ABD'nin Indiana, New Jersey ve Ohio eyaletlerinde, resmi kurumlara ait cihazlardan Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a girilmesi yasaklandı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T16:27+0300
2023-01-10T16:27+0300
2023-01-10T16:27+0300
dünya
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new jersey
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ABD'nin Indiana, New Jersey ve Ohio eyaletlerinden, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a yasak geldi.New Jersey Valisi Phil Murphy, resmi kurumlara ait cihazlardan Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok uygulamasına giriş yapılmasının yasaklandığını duyurdu. Murphy'nin ofisinden yapılan açıklamada ise, "Çin hükümetinin, ByteDance'ten isteyebileceği kullanıcı verileriyle ilgili ulusal güvenlik endişeleri mevcut" ifadeleri kullanıldı.Ohio Valisi Mike DeWine da, platform kullanıcılarının verilerinin cihazlarda depolanmasıyla yerel ve ulusal siber güvenlik tehditleri oluştuğunu savundu.Bununla birlikte Indiana Teknoloji Dairesi Sözcüsü Graig Lubsen, basına yaptığı açıklamada, söz konusu yasağı duyurdu. Lubsen, eyalet sistemlerinin sürekli kontrol edildiğini ve eyalete ait cihazlarda TikTok'un engellendiğini belirtti.Indiana eyaletinin başsavcılığı da 7 Aralık'ta TikTok'a uygunsuz içerik ve kullanıcı bilgilerinin güvenliği endişeleriyle kullanıcıları yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.TikTok'tan yanıtTikTok yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, yasaklar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıkları ve uygulamanın herhangi bir siber güvenlik tehdidi içermediği belirtildi.Wisconsin Valisi Tony Evers da geçen günlerde diğer eyaletlerin aldığı kararlar doğrultusunda ABD'de 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan TikTok uygulamasına, resmi kurumlara ait cihazlardan erişim yasağı getirmeyi planladıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221228/abdde-temsilciler-meclisi-uyelerine-tiktok-yasagi-1065130901.html
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abd, indiana, ohio, new jersey, tiktok, yasak
abd, indiana, ohio, new jersey, tiktok, yasak
ABD'nin Indiana, New Jersey ve Ohio eyaletlerinde TikTok yasağı
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ABD'nin Indiana, New Jersey ve Ohio eyaletlerinde, resmi kurumlara ait cihazlardan Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a girilmesi yasaklandı.
ABD'nin Indiana, New Jersey ve Ohio eyaletlerinden, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a yasak geldi.
New Jersey Valisi Phil Murphy, resmi kurumlara ait cihazlardan Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok uygulamasına giriş yapılmasının yasaklandığını duyurdu. Murphy'nin ofisinden yapılan açıklamada ise, "Çin hükümetinin, ByteDance'ten isteyebileceği kullanıcı verileriyle ilgili ulusal güvenlik endişeleri mevcut" ifadeleri kullanıldı.
Ohio Valisi Mike DeWine da, platform kullanıcılarının verilerinin cihazlarda depolanmasıyla yerel ve ulusal siber güvenlik tehditleri oluştuğunu savundu.
Bununla birlikte Indiana Teknoloji Dairesi Sözcüsü Graig Lubsen, basına yaptığı açıklamada, söz konusu yasağı duyurdu. Lubsen, eyalet sistemlerinin sürekli kontrol edildiğini ve eyalete ait cihazlarda TikTok'un engellendiğini belirtti.
Indiana eyaletinin başsavcılığı da 7 Aralık'ta TikTok'a uygunsuz içerik ve kullanıcı bilgilerinin güvenliği endişeleriyle kullanıcıları yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle dava açmıştı.
TikTok'tan yanıt
TikTok yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, yasaklar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıkları ve uygulamanın herhangi bir siber güvenlik tehdidi içermediği belirtildi.
Wisconsin Valisi Tony Evers da geçen günlerde diğer eyaletlerin aldığı kararlar doğrultusunda ABD'de 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan TikTok uygulamasına, resmi kurumlara ait cihazlardan erişim yasağı getirmeyi planladıklarını duyurmuştu.