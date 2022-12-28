https://sputniknews.com.tr/20221228/abdde-temsilciler-meclisi-uyelerine-tiktok-yasagi-1065130901.html

ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı

ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı

ABD'de Temsilciler Meclisi, üyeler ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara sosyal paylaşım platformu TikTok uygulamasının indirilmesine yasak getirdi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T13:44+0300

2022-12-28T13:44+0300

2022-12-28T13:44+0300

dünya

abd

tiktok

abd temsilciler meclisi

fbi

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1b/1042733631_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_80dabe6d938fc063b0c487b8a62e6323.jpg

ABD Temsilciler Meclisi İdari Direktörü Ofisi, söz konusu yasağı Meclis üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile duyurdu.Duyuruda, 'siber güvenlik ofisinin TikTok uygulamasını yüksek güvenlik riski olarak kabul ettiği' ve devlete ait cihazlarda halihazırda yüklü olan uygulamaların ise kaldırılması gerektiği kaydedildi.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray de TikTok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğu uyarısında bulunmuştu.TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas ise eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-senatosu-hukumet-calisanlarina-tiktok-yasagi-getiren-tasariyi-onayladi-1064606943.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, tiktok, abd temsilciler meclisi, fbi, çin