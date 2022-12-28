https://sputniknews.com.tr/20221228/abdde-temsilciler-meclisi-uyelerine-tiktok-yasagi-1065130901.html
ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
ABD'de Temsilciler Meclisi, üyeler ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara sosyal paylaşım platformu TikTok uygulamasının indirilmesine yasak getirdi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T13:44+0300
2022-12-28T13:44+0300
2022-12-28T13:44+0300
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ABD Temsilciler Meclisi İdari Direktörü Ofisi, söz konusu yasağı Meclis üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile duyurdu.Duyuruda, 'siber güvenlik ofisinin TikTok uygulamasını yüksek güvenlik riski olarak kabul ettiği' ve devlete ait cihazlarda halihazırda yüklü olan uygulamaların ise kaldırılması gerektiği kaydedildi.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray de TikTok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğu uyarısında bulunmuştu.TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas ise eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-senatosu-hukumet-calisanlarina-tiktok-yasagi-getiren-tasariyi-onayladi-1064606943.html
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abd, tiktok, abd temsilciler meclisi, fbi, çin
ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
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ABD'de Temsilciler Meclisi, üyeler ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara sosyal paylaşım platformu TikTok uygulamasının indirilmesine yasak getirdi.
ABD Temsilciler Meclisi İdari Direktörü Ofisi, söz konusu yasağı Meclis üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile duyurdu.
Duyuruda, 'siber güvenlik ofisinin TikTok uygulamasını yüksek güvenlik riski olarak kabul ettiği' ve devlete ait cihazlarda halihazırda yüklü olan uygulamaların ise kaldırılması gerektiği kaydedildi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray de TikTok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğu uyarısında bulunmuştu.
TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas ise eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.