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https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-senatosu-hukumet-calisanlarina-tiktok-yasagi-getiren-tasariyi-onayladi-1064606943.html
ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı
ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı
ABD Senatosu, 'ulusal güvenlik endişeleri' nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T05:03+0300
2022-12-15T05:03+0300
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güvenlik
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Senato Genel Kurulu, 'Hükümet Cihazlarında Tiktok'a Hayır' isimli yasa tasarısını oylamaya sundu. Tasarı, bütün senatörlerin 'evet' oyunu alarak kabul edildi.Söz konusu tasarı ile federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanıyor.Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması, ardından da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.ABD'deki TikTok tartışmalarıABD'li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da 'ulusal güvenlik endişeleri' doğurduğunu belirtiyor.TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/fbi-tiktok-abd-icin-ulusal-guvenlik-endisesi-doguruyor-1064108176.html
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abd, abd senatosu, tiktok, çin, çin halk cumhuriyeti, güvenlik, yasa, senatör
abd, abd senatosu, tiktok, çin, çin halk cumhuriyeti, güvenlik, yasa, senatör

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı

05:03 15.12.2022
© REUTERS / Dado RuvicTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD Senatosu, 'ulusal güvenlik endişeleri' nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etti.
Senato Genel Kurulu, 'Hükümet Cihazlarında Tiktok'a Hayır' isimli yasa tasarısını oylamaya sundu. Tasarı, bütün senatörlerin 'evet' oyunu alarak kabul edildi.
Söz konusu tasarı ile federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanıyor.
Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması, ardından da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'deki TikTok tartışmaları

ABD'li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da 'ulusal güvenlik endişeleri' doğurduğunu belirtiyor.
TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.
sosyal medya uygulamaları, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
DÜNYA
FBI: TikTok ABD için ulusal güvenlik endişesi doğuruyor
3 Aralık, 00:32
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