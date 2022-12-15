https://sputniknews.com.tr/20221215/abd-senatosu-hukumet-calisanlarina-tiktok-yasagi-getiren-tasariyi-onayladi-1064606943.html

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, 'ulusal güvenlik endişeleri' nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T05:03+0300

2022-12-15T05:03+0300

2022-12-15T05:03+0300

dünya

abd

abd senatosu

tiktok

çin

çin halk cumhuriyeti

güvenlik

yasa

senatör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104241/17/1042411780_0:63:2335:1376_1920x0_80_0_0_0018ce68d85680cf42b51e30b8430a85.jpg

Senato Genel Kurulu, 'Hükümet Cihazlarında Tiktok'a Hayır' isimli yasa tasarısını oylamaya sundu. Tasarı, bütün senatörlerin 'evet' oyunu alarak kabul edildi.Söz konusu tasarı ile federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanıyor.Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması, ardından da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.ABD'deki TikTok tartışmalarıABD'li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da 'ulusal güvenlik endişeleri' doğurduğunu belirtiyor.TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221203/fbi-tiktok-abd-icin-ulusal-guvenlik-endisesi-doguruyor-1064108176.html

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd senatosu, tiktok, çin, çin halk cumhuriyeti, güvenlik, yasa, senatör