https://sputniknews.com.tr/20221203/fbi-tiktok-abd-icin-ulusal-guvenlik-endisesi-doguruyor-1064108176.html

FBI: TikTok ABD için ulusal güvenlik endişesi doğuruyor

FBI: TikTok ABD için ulusal güvenlik endişesi doğuruyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T00:32+0300

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dünya

tiktok

chris wray

fbi başkanı christopher wray

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

çin

vanessa pappas

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Wray, Michigan Üniversitesi'nde katıldığı bir panelde Çin hükümetinin sosyal medya üzerindeki içerikleri manipüle ettiğini öne sürdü.Çin'in TikTok üzerinden topladığı verileri casusluk için kullanabileceğini söyleyen Wray, "Tüm veriler, bizimle ortak değerleri paylaşmayan bir hükümetin elinde. Bu hükümet, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu, endişe yaratmalı" dedi.FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini söylemişti.Öte yandan TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas, eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20200801/tiktoktan-trumpin-tehditlerine-yanit-buradayiz-hicbir-yere-gitmiyoruz-1042573227.html

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tiktok, chris wray, fbi başkanı christopher wray, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), çin, vanessa pappas