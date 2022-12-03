https://sputniknews.com.tr/20221203/fbi-tiktok-abd-icin-ulusal-guvenlik-endisesi-doguruyor-1064108176.html
FBI: TikTok ABD için ulusal güvenlik endişesi doğuruyor
FBI: TikTok ABD için ulusal güvenlik endişesi doğuruyor
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T00:32+0300
2022-12-03T00:32+0300
2022-12-03T00:32+0300
dünya
tiktok
chris wray
fbi başkanı christopher wray
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
çin
vanessa pappas
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Wray, Michigan Üniversitesi'nde katıldığı bir panelde Çin hükümetinin sosyal medya üzerindeki içerikleri manipüle ettiğini öne sürdü.Çin'in TikTok üzerinden topladığı verileri casusluk için kullanabileceğini söyleyen Wray, "Tüm veriler, bizimle ortak değerleri paylaşmayan bir hükümetin elinde. Bu hükümet, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu, endişe yaratmalı" dedi.FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini söylemişti.Öte yandan TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas, eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20200801/tiktoktan-trumpin-tehditlerine-yanit-buradayiz-hicbir-yere-gitmiyoruz-1042573227.html
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tiktok, chris wray, fbi başkanı christopher wray, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), çin, vanessa pappas
tiktok, chris wray, fbi başkanı christopher wray, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), çin, vanessa pappas
FBI: TikTok ABD için ulusal güvenlik endişesi doğuruyor
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğunu belirtti.
Wray, Michigan Üniversitesi'nde katıldığı bir panelde Çin hükümetinin sosyal medya üzerindeki içerikleri manipüle ettiğini öne sürdü.
Çin'in TikTok üzerinden topladığı verileri casusluk için kullanabileceğini söyleyen Wray, "Tüm veriler, bizimle ortak değerleri paylaşmayan bir hükümetin elinde. Bu hükümet, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu, endişe yaratmalı" dedi.
FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini söylemişti.
Öte yandan TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas, eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.