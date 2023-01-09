Zidane'a 'Telefonunu açmam' diyen Fransa Futbol Federasyonu Başkanı özür diledi
© AAZinedine Zidane
© AA
Milli takım teknik direktörlüğü için Didier Deschamps yola devam kararı alan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, eski teknik adam Zinedine Zidane hakkında "Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam" dedi. Le Graet, tepkilerin ardından özür diledi.
2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa'da Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Zinedine Zidane hakkındaki sözleri spor kamuoyundan tepki gördü.
Le Graet, yaptığı açıklamada, "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam" dedi.
Le Graet, "Hem açıp ne diyeceğim? 'Merhaba Beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum' mu diyeceğim? Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir" diye konuştu.
Mbappe: Zidane Fransa'dır
Öte yandan milli takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, "Zidane Fransa'dır, onun gibi bir efsaneye bu şekilde saygısızlık etmeyin" yorumunda bulundu.
Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽♂️— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023
Fransa Spor Bakanı Amelie Oueda-Castera ise "Bir futbol ve spor efsanesine utanç verici ve saygısızlık içeren ifadeler. Zidane için kullanılan sözlerden dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.— Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023
Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0
Real Madrid'den de tepki geldi
İspanyol ekibi Real Madrid de "Kulübümüz, Fransa Futbol Federasyon Başkanı Noel Le Graet'in dünya spor efsanesi Zinedine Zidane hakkındaki talihsiz sözlerini üzüntüyle karşılamıştır. Bu sözler, Zinedine Zidane gibi birine saygısızlıktır. Real Madrid, derhal özür beklemektedir!" vurgusunu yaptı.
Özür diledi
Söz konusu tepkilerin ardından Le Graet, "Kesinlikle benim görüşlerimi yansıtmayan bu sözler için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
23 Aralık 2022, 09:34