https://sputniknews.com.tr/20230109/zidanea-telefonunu-acmam-diyen-fransa-futbol-federasyonu-baskani-ozur-diledi-1065553478.html

Zidane'a 'Telefonunu açmam' diyen Fransa Futbol Federasyonu Başkanı özür diledi

Zidane'a 'Telefonunu açmam' diyen Fransa Futbol Federasyonu Başkanı özür diledi

Milli takım teknik direktörlüğü için Didier Deschamps yola devam kararı alan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, eski teknik adam Zinedine Zidane... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T16:19+0300

2023-01-09T16:19+0300

2023-01-09T16:19+0300

spor

fransa

zinedine zidane

noel le graet

milli takım

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2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa'da Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Zinedine Zidane hakkındaki sözleri spor kamuoyundan tepki gördü.Le Graet, yaptığı açıklamada, "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam" dedi.Le Graet, "Hem açıp ne diyeceğim? 'Merhaba Beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum' mu diyeceğim? Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir" diye konuştu.Mbappe: Zidane Fransa'dırÖte yandan milli takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, "Zidane Fransa'dır, onun gibi bir efsaneye bu şekilde saygısızlık etmeyin" yorumunda bulundu.Fransa Spor Bakanı Amelie Oueda-Castera ise "Bir futbol ve spor efsanesine utanç verici ve saygısızlık içeren ifadeler. Zidane için kullanılan sözlerden dolayı özür dilerim" ifadelerini kullandı.Real Madrid'den de tepki geldiİspanyol ekibi Real Madrid de "Kulübümüz, Fransa Futbol Federasyon Başkanı Noel Le Graet'in dünya spor efsanesi Zinedine Zidane hakkındaki talihsiz sözlerini üzüntüyle karşılamıştır. Bu sözler, Zinedine Zidane gibi birine saygısızlıktır. Real Madrid, derhal özür beklemektedir!" vurgusunu yaptı.Özür dilediSöz konusu tepkilerin ardından Le Graet, "Kesinlikle benim görüşlerimi yansıtmayan bu sözler için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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