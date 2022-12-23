https://sputniknews.com.tr/20221223/fransa-arjantini-fifaya-sikayet-edecek-1064901132.html
Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek
Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek
2022 Dünya Kupası final maçının ardından Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in kutlama töreninde Fransız golcü Kylian Mbappe ile hakaret içeren şekilde alay... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T09:34+0300
2022-12-23T09:34+0300
2022-12-23T09:34+0300
spor
fransa
arjantin
fifa
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Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in hareketleri gündem yarattı. Ayrıca Arjantin'in eve dönüşü sırasında bir grup taraftar, bir haç ve Mbappe'nin resmiyle süslenmiş bir tabut kapağını ateşe verdi.Sud Radio'ya demeç veren Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, bu 'nahoş eylemlerin' FIFA tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.Ayrıca Le Maire, Mbappe ve takım arkadaşlarına ırkçı hakaretlerde bulunan taraftarlar hakkında resmi şikayette bulunacaklarını belirtti.'FIFA ne yapıyor?'Bakan, FIFA'nın şahit olunan manzaralara sessiz kalmasından yakınarak "FIFA ne yapıyor? Spor, dürüstlük işidir. Kaybedenlere saygı göstermektir" dedi.Öte yandan Fransa takımının çoğunluğunu oluşturan Afrika kökenli oyuncular, sosyal medyada ırkçı tacizlere maruz kaldı.100'den fazla ırkçı hakaretIrkçılık karşıtı Fransız STK SOS Racisme, söz konusu kişilere yönelik suç duyurusunda 100'den fazla nefret dolu yorumun ekran görüntülerine yer verdi.SOS Racisme Genel Sekreteri Hermann Ebongue, "Bunlar, bu insanların Fransız olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyleyen aşırı sağcı bir ideolojinin ifadesidir" dedi.Ebongue, en çok taciz edilenlerin penaltı kaçıran iki oyuncu Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni olduğunu ve bazı oyuncuların sosyal medya hesaplarındaki yorumları devre dışı bıraktığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/arjantinli-kaleci-emiliano-martinez-fransiz-taraftarlara-yaptigi-hareketin-sebebini-acikladi-1064780879.html
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Fransa, Arjantin'i FIFA'ya şikayet edecek
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2022 Dünya Kupası final maçının ardından Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in kutlama töreninde Fransız golcü Kylian Mbappe ile hakaret içeren şekilde alay etmesi nedeniyle Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, FIFA'nın Arjantin'in eylemlerini soruşturması gerektiğini söyledi.
Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in hareketleri gündem yarattı.
Ayrıca Arjantin'in eve dönüşü sırasında bir grup taraftar, bir haç ve Mbappe'nin resmiyle süslenmiş bir tabut kapağını ateşe verdi.
Sud Radio'ya demeç veren Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, bu 'nahoş eylemlerin' FIFA tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.
Ayrıca Le Maire, Mbappe ve takım arkadaşlarına ırkçı hakaretlerde bulunan taraftarlar hakkında resmi şikayette bulunacaklarını belirtti.
'FIFA ne yapıyor?'
Bakan, FIFA'nın şahit olunan manzaralara sessiz kalmasından yakınarak "FIFA ne yapıyor? Spor, dürüstlük işidir. Kaybedenlere saygı göstermektir" dedi.
Öte yandan Fransa takımının çoğunluğunu oluşturan Afrika kökenli oyuncular, sosyal medyada ırkçı tacizlere maruz kaldı.
100'den fazla ırkçı hakaret
Irkçılık karşıtı Fransız STK SOS Racisme, söz konusu kişilere yönelik suç duyurusunda 100'den fazla nefret dolu yorumun ekran görüntülerine yer verdi.
SOS Racisme Genel Sekreteri Hermann Ebongue, "Bunlar, bu insanların Fransız olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyleyen aşırı sağcı bir ideolojinin ifadesidir" dedi.
Ebongue, en çok taciz edilenlerin penaltı kaçıran iki oyuncu Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni olduğunu ve bazı oyuncuların sosyal medya hesaplarındaki yorumları devre dışı bıraktığını da sözlerine ekledi.