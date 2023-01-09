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Suudi Arabistan, hac ibadetinde uyguladığı Kovid-19 sınırlamalarını kaldırdı
Suudi Arabistan, hac ibadetinde uyguladığı Kovid-19 sınırlamalarını kaldırdı
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını döneminde hacılara getirilen yaş ve sayı sınırlamasının, bu yıl uygulanmayacağını duyurdu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T22:59+0300
2023-01-09T23:00+0300
suudi arabistan
hac
kovid-19
kısıtlama
karar
ibadet
koronavirüs
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia, 'Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Kalite ve Rekabetçilik: Gelecek Vizyonu' başlığıyla Cidde'de düzenlenen 'Expo Hac 2023' fuarının açılışında konuştu.Bu yıl hacılara herhangi bir yaş sınırlaması getirilmeyeceğini ve sayının da salgın öncesindeki gibi olacağını kaydeden Rabia, kararı 'müjde' olarak nitelendirdi.Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsün patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriyordu.Bu nedenle 2019'da 2.5 milyonu bulan hacı sayısı; 2020'de 10 bin, 2021'de 60 bin, 2022'de ise 779 bin 919'u Suudi Arabistan dışından olmak üzere 899 bin 353'le sınırlı kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/ronaldo-suudi-arabistandaki-ilk-macini-messiye-karsi-oynayabilir-1065566452.html
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suudi arabistan, hac, kovid-19, kısıtlama, karar, ibadet
suudi arabistan, hac, kovid-19, kısıtlama, karar, ibadet

Suudi Arabistan, hac ibadetinde uyguladığı Kovid-19 sınırlamalarını kaldırdı

22:59 09.01.2023 (güncellendi: 23:00 09.01.2023)
© AAkoronavirüs - hac - hacı - Kovid-19
koronavirüs - hac - hacı - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını döneminde hacılara getirilen yaş ve sayı sınırlamasının, bu yıl uygulanmayacağını duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia, 'Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Kalite ve Rekabetçilik: Gelecek Vizyonu' başlığıyla Cidde'de düzenlenen 'Expo Hac 2023' fuarının açılışında konuştu.
Bu yıl hacılara herhangi bir yaş sınırlaması getirilmeyeceğini ve sayının da salgın öncesindeki gibi olacağını kaydeden Rabia, kararı 'müjde' olarak nitelendirdi.
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsün patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriyordu.
Bu nedenle 2019'da 2.5 milyonu bulan hacı sayısı; 2020'de 10 bin, 2021'de 60 bin, 2022'de ise 779 bin 919'u Suudi Arabistan dışından olmak üzere 899 bin 353'le sınırlı kalmıştı.
Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına, 19 Ocak'ta Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain (PSG) ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında çıkabileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
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