https://sputniknews.com.tr/20230109/suudi-arabistan-salgin-doneminde-hacilara-getirilen-sinirlamalari-kaldirdi-1065568429.html

Suudi Arabistan, hac ibadetinde uyguladığı Kovid-19 sınırlamalarını kaldırdı

Suudi Arabistan, hac ibadetinde uyguladığı Kovid-19 sınırlamalarını kaldırdı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını döneminde hacılara getirilen yaş ve sayı sınırlamasının, bu yıl uygulanmayacağını duyurdu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T22:59+0300

2023-01-09T22:59+0300

2023-01-09T23:00+0300

suudi arabistan

hac

kovid-19

kısıtlama

karar

ibadet

koronavirüs

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia, 'Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Kalite ve Rekabetçilik: Gelecek Vizyonu' başlığıyla Cidde'de düzenlenen 'Expo Hac 2023' fuarının açılışında konuştu.Bu yıl hacılara herhangi bir yaş sınırlaması getirilmeyeceğini ve sayının da salgın öncesindeki gibi olacağını kaydeden Rabia, kararı 'müjde' olarak nitelendirdi.Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsün patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriyordu.Bu nedenle 2019'da 2.5 milyonu bulan hacı sayısı; 2020'de 10 bin, 2021'de 60 bin, 2022'de ise 779 bin 919'u Suudi Arabistan dışından olmak üzere 899 bin 353'le sınırlı kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230109/ronaldo-suudi-arabistandaki-ilk-macini-messiye-karsi-oynayabilir-1065566452.html

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suudi arabistan, hac, kovid-19, kısıtlama, karar, ibadet