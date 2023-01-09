Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230109/ronaldo-suudi-arabistandaki-ilk-macini-messiye-karsi-oynayabilir-1065566452.html
Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir
Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir
Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına, 19 Ocak'ta Lionel Messi'nin forma giydiği Paris... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T22:23+0300
2023-01-09T22:23+0300
spor
suudi arabistan
cristiano ronaldo
al nassr
futbol
lionel messi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065566430_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_fa54e07587d38a286ec287e9be591b7b.jpg
PSG Kulübü, A takımın 18-19 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gideceğini açıkladı. PSG'li futbolcular, turne kapsamında ilk olarak Doha'daki Uluslararası Khalifa Stadı'nda antrenman yapacak. Ertesi gün ise Suudi Arabistan kulüpleri Al Hilal ve Al Nassr'ın oyuncularının oluşturacağı karma takımla Riyad'daki Kral Fahd Stadı'nda gösteri maçına çıkacak.Rudi Garcia da Fransız L’Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo'nun sahaya ne zaman adım atacağı sorusunu yanıtladı. Garcia, "Ronaldo ilk maçını Al Nassr formasıyla oynamayacak. Al Hilal ve Al Nassr'daki futbolculardan oluşan karma takımla seyirci önüne çıkacak" ifadelerini kullandı.Garcia, Manchester United'da oynadığı dönemden 2 maç cezası bulunan Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçına ise 22 Ocak'ta Al Ettifaq'a karşı çıkacağını paylaştı.Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/ronaldo-icin-lisans-iddiasi-fenerbahceyi-umutlandiran-gelisme-1065439056.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065566430_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_cee564e10f95e5a1450612ca2e88f37c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, cristiano ronaldo, al nassr, futbol, lionel messi
suudi arabistan, cristiano ronaldo, al nassr, futbol, lionel messi

Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir

22:23 09.01.2023
© AP Photo / Amr NabilAl Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına, 19 Ocak'ta Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain (PSG) ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında çıkabileceğini söyledi.
Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına, 19 Ocak'ta Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain (PSG) ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında çıkabileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Abone olTelegram
Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına, 19 Ocak'ta Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain (PSG) ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında çıkabileceğini söyledi.
PSG Kulübü, A takımın 18-19 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gideceğini açıkladı. PSG'li futbolcular, turne kapsamında ilk olarak Doha'daki Uluslararası Khalifa Stadı'nda antrenman yapacak. Ertesi gün ise Suudi Arabistan kulüpleri Al Hilal ve Al Nassr'ın oyuncularının oluşturacağı karma takımla Riyad'daki Kral Fahd Stadı'nda gösteri maçına çıkacak.
Rudi Garcia da Fransız L’Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo'nun sahaya ne zaman adım atacağı sorusunu yanıtladı. Garcia, "Ronaldo ilk maçını Al Nassr formasıyla oynamayacak. Al Hilal ve Al Nassr'daki futbolculardan oluşan karma takımla seyirci önüne çıkacak" ifadelerini kullandı.
Garcia, Manchester United'da oynadığı dönemden 2 maç cezası bulunan Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçına ise 22 Ocak'ta Al Ettifaq'a karşı çıkacağını paylaştı.
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza almıştı.
Manchester United'dan kalan cezası sebebiyle Al Nassr ile ilk maçını kaçıracak olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'ya bir engel daha çıktı. İddiaya göre Ronaldo'nun, Al-Nassr'da yaşanan yabancı kontenjanı sıkıntısı sebebiyle lisansının çıkarılamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
SPOR
Ronaldo için lisans iddiası: Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme
6 Ocak, 00:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала