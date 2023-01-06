https://sputniknews.com.tr/20230106/ronaldo-icin-lisans-iddiasi-fenerbahceyi-umutlandiran-gelisme-1065439056.html

Ronaldo için lisans iddiası: Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme

Ronaldo için lisans iddiası: Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme

Manchester United'dan kalan cezası sebebiyle Al Nassr ile ilk maçını kaçıracak olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'ya bir engel daha çıktı. İddiaya... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T00:19+0300

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spor

fenerbahçe

al nassr

suudi arabistan

lisans

yabancı

yabancı oyuncu

vincent aboubakar

iddia

ronaldo

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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı.Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al-Nassr kulübünde yaşanan yabancı kontenjanı sıkıntısı nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun lisansı henüz çıkarılamadı.Haberde, Ronaldo'nun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiği bilgisi de paylaşıldı.Fotomaç'ın aktardığına göre, Al-Nassr kulübünden bir yöneticinin konuyla ilgili S. Arabistan basınına yaptığı açıklamada "Yabancı bir oyuncuyu ya satarak ya da sözleşmesini karşılıklı anlaşıp feshederek göndermemiz gerekiyor. Ronaldo'nun lisans alabilmesi için bu şart" dediği de gelen bilgiler arasında.Al-Nassr'ın yabancı kadrosunda Kolombiyalı kaleci David Ospina, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Brezilyalı Anderson Talisca ve Kamerunlu Vincent Aboubakar yer alıyor.Aboubakar için Fenerbahçe iddiaları güçlendiBu gelişme sonrası, Al-Nassr'ın Aboubakar'ı karşılıklı anlaşarak takımdan gönderme ihtimali de yükseldi. Hal böyle olunca, adı Fenerbahçe'yle anılan Aboubakar'ın Süper Lig'e döneceği iddiaları da yeniden alevlendi.Fenerbahçe'ye kiralanabilirFenerbahçe'nin Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardığı haberleri geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.Ronaldo'nun lisansı için Al-Nassr'ın harekete geçmesi sonrası sarı lacivertli yönetimin Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için kolları sıvayacağı, Al-Nassr'ın da olası bir transfer teklifine sıcak bakacağı gelen haberler arasında.

https://sputniknews.com.tr/20230105/ronaldoya-suudi-arabistanda-kiz-arkadasiyla-birlikte-yasamasina-izin-verilecek-mi-1065412780.html

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fenerbahçe, al nassr, suudi arabistan, lisans, yabancı, yabancı oyuncu, vincent aboubakar, iddia, ronaldo, futbol