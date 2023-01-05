Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kız arkadaşıyla birlikte yaşamasına izin verilecek mi?
12:48 05.01.2023 (güncellendi: 12:59 05.01.2023)
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINESuudi futbol takımı Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodríguez
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasına izin verilmiyor. Peki bu, Suudi futbol takımı Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodríguez için ne anlama geliyor?
İngiliz futbol takımı Manchester United'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan, eski kulübü Real Madrid'den teklif gelmeyince de Suudi ekibi Al Nassr ile 2 yıllığına anlaşmaya varan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, transferin ardından özel hayatıyla gündeme geldi.
Evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasının yasadışı olduğu Suudi Arabistan'da yaşayacak olan Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodríguez'in de Riyad'a taşınıp taşınmayacağı merak ediliyor.
İspanyol spor gazetesi Diaro AS'a konuşan bir hukukçu, "Suudi Arabistan Krallığı evlilik dışı ilişkiye sahip kişilerin birlikte yaşamasına yasal olarak izin vermese de yetkililer son zamanlarda buna göz yumuyor" dedi:
"Yasalar evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasını yasaklasa bile Suudi yetkililer bu konuya müdahale etmiyor."
Cohabitation by unmarried couples is illegal in Saudi Arabia - so what does this mean for Cristiano Ronaldo and his girlfriend, Georgina Rodríguez?https://t.co/XdeGEBd3Ix— AS USA (@English_AS) January 4, 2023
Gazete, İslami hukuka göre yönetilen ülkede bunun birkaç yıl önce mümkün olamayacağını belirterek, Muhammed bin Selman'ın Suudi Veliaht Prensi olduğu 2017'den bu yana ülkede özellikle kadın hakları konusunda ciddi değişikliklerin hayata geçirildiğini vurguladı.
Bin Salman'ın spor ve eğlence konusunda bazı reformlar uyguladığını yazan gazete, yine de Suudi vatandaşlarının ülkede bulunan yabancı uyruklular kadar özgürlüklere sahip olmadığını ifade etti. Bu nedenle EFE haber ajansına konuşan hukukçular kimliklerini gizli tutmayı tercih etti.
Georgina Rodríguez vize alabilecek mi?
Ronaldo ile evli olmasa da Rodríguez'in Suudi Arabistan'da sevgilisiyle birlikte kalabilmesi için vize alabilmesi mümkün. Suudi bir hukukçu bu durumu şu ifadelerle açıkladı:
"Suudi Arabistan'a gelebilmesi için Rodríguez'in bazı alternatif yolları var. Bunlardan birincisi, Al Nassr'ın sponsorluğunda bir vize edinmesi. İkincisi ise, ülkede her ziyaretinde 90 gün kalmasına imkan tanıyan bir yıllık turist vizesi alması."
Hukukçulara göre söz konusu seçenekler, çiftin Suudi Arabistan'da birlikte yaşayabilmesi için en tercih edilebilir yollar olacak:
"Suudi Arabistan'daki istihdam yasaları, ülkeye giriş için (turist olmayan) vize alan herhangi bir kadının ülkede ikamet eden bir erkeğin karısı, çalışanı veya yakın ailesi olmasını şart koşuyor. Bekar bir kadın Suudi Arabistan'a turist vizesiyle daha kolay giriş yapabiliyor çünkü bir erkek ve bir kadın, ilişkilerinin doğasını açıklamak zorunda kalmadan ayrı ayrı vize alabiliyorlar."