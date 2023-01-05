https://sputniknews.com.tr/20230105/ronaldoya-suudi-arabistanda-kiz-arkadasiyla-birlikte-yasamasina-izin-verilecek-mi-1065412780.html

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kız arkadaşıyla birlikte yaşamasına izin verilecek mi?

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kız arkadaşıyla birlikte yaşamasına izin verilecek mi?

Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasına izin verilmiyor. Peki bu, Suudi futbol takımı Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ve kız... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T12:48+0300

2023-01-05T12:48+0300

2023-01-05T12:59+0300

yaşam

ronaldo

cristiano ronaldo

suudi arabistan

al nassr

georgina rodríguez

georgina rodriguez

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İngiliz futbol takımı Manchester United'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan, eski kulübü Real Madrid'den teklif gelmeyince de Suudi ekibi Al Nassr ile 2 yıllığına anlaşmaya varan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, transferin ardından özel hayatıyla gündeme geldi.Evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasının yasadışı olduğu Suudi Arabistan'da yaşayacak olan Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodríguez'in de Riyad'a taşınıp taşınmayacağı merak ediliyor. İspanyol spor gazetesi Diaro AS'a konuşan bir hukukçu, "Suudi Arabistan Krallığı evlilik dışı ilişkiye sahip kişilerin birlikte yaşamasına yasal olarak izin vermese de yetkililer son zamanlarda buna göz yumuyor" dedi:Gazete, İslami hukuka göre yönetilen ülkede bunun birkaç yıl önce mümkün olamayacağını belirterek, Muhammed bin Selman'ın Suudi Veliaht Prensi olduğu 2017'den bu yana ülkede özellikle kadın hakları konusunda ciddi değişikliklerin hayata geçirildiğini vurguladı. Bin Salman'ın spor ve eğlence konusunda bazı reformlar uyguladığını yazan gazete, yine de Suudi vatandaşlarının ülkede bulunan yabancı uyruklular kadar özgürlüklere sahip olmadığını ifade etti. Bu nedenle EFE haber ajansına konuşan hukukçular kimliklerini gizli tutmayı tercih etti.Georgina Rodríguez vize alabilecek mi?Ronaldo ile evli olmasa da Rodríguez'in Suudi Arabistan'da sevgilisiyle birlikte kalabilmesi için vize alabilmesi mümkün. Suudi bir hukukçu bu durumu şu ifadelerle açıkladı:Hukukçulara göre söz konusu seçenekler, çiftin Suudi Arabistan'da birlikte yaşayabilmesi için en tercih edilebilir yollar olacak:

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ronaldo, cristiano ronaldo, suudi arabistan, al nassr, georgina rodríguez, georgina rodriguez