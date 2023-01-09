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https://sputniknews.com.tr/20230109/sudan-ordusu-siyasetten-cekileceklerini-ve-secimle-gelen-otoriteye-tabi-olacaklarini-bildirdi-1065531531.html
Sudan ordusu, siyasetten çekileceklerini ve seçimle gelen otoriteye tabi olacaklarını bildirdi
Sudan ordusu, siyasetten çekileceklerini ve seçimle gelen otoriteye tabi olacaklarını bildirdi
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan, askerin siyaset arenasından çekilmeye kararlı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T02:31+0300
2023-01-09T02:31+0300
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sudan
ordu
asker
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Başkent Hartum'daki Dostluk Kongre Salonu'nda askeri ve sivil taraflar, yeni geçiş dönemini başlatacak siyasi anlaşma konusunda aralarındaki anlaşmazlıkları giderebilmek için bir kez daha bir araya geldi.Askeri ve sivil gruplar, uzun siyasi krizin ardından uluslararası tarafların girişimleriyle Sudan'da 5 Aralık 2022'de imzalanan ve tarafları hemen hemen ortak bir paydada buluşturan çerçeve anlaşması sonrasında ülkeyi nihai anlaşmaya götürecek ikinci aşama görüşmelere başlama kararı aldı.Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah El Burhan, burada yaptığı konuşmada, Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet konusundaki arzu ve özlemlerini karşılayan sivil, demokratik bir hükümet kurmayı umduklarını belirterek, "Gerçek demokratik dönüşümün başarısı için çalışacağız. Ordunun siyaseti bırakmaya kararlı olduğunu teyit ediyoruz ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inanıyoruz" dedi.Tarafların başlattıkları ikinci aşama sonrasında nihai anlaşmanın imzalanması ve başbakanın belirlenmesinin ardından 2 yıl sürecek yeni geçiş dönemi başlayacak.Nihai anlaşma; adalet, güvenlik ve askeri reform, barış anlaşmasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, eski rejimin izlerini ortadan kaldırma ve Doğu Sudan meselesi olmak üzere 5 temel konuyu kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/guney-sudan-lideri-torende-tuvaletini-tutamadi-1064623285.html
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sudan, ordu, asker, yönetim, hükümet
sudan, ordu, asker, yönetim, hükümet

Sudan ordusu, siyasetten çekileceklerini ve seçimle gelen otoriteye tabi olacaklarını bildirdi

02:31 09.01.2023
© AASudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan, askerin siyaset arenasından çekilmeye kararlı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inandıklarını söyledi.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan, askerin siyaset arenasından çekilmeye kararlı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inandıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan, askerin siyaset arenasından çekilmeye kararlı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inandıklarını söyledi.
Başkent Hartum'daki Dostluk Kongre Salonu'nda askeri ve sivil taraflar, yeni geçiş dönemini başlatacak siyasi anlaşma konusunda aralarındaki anlaşmazlıkları giderebilmek için bir kez daha bir araya geldi.
Askeri ve sivil gruplar, uzun siyasi krizin ardından uluslararası tarafların girişimleriyle Sudan'da 5 Aralık 2022'de imzalanan ve tarafları hemen hemen ortak bir paydada buluşturan çerçeve anlaşması sonrasında ülkeyi nihai anlaşmaya götürecek ikinci aşama görüşmelere başlama kararı aldı.
Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah El Burhan, burada yaptığı konuşmada, Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet konusundaki arzu ve özlemlerini karşılayan sivil, demokratik bir hükümet kurmayı umduklarını belirterek, "Gerçek demokratik dönüşümün başarısı için çalışacağız. Ordunun siyaseti bırakmaya kararlı olduğunu teyit ediyoruz ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inanıyoruz" dedi.
Tarafların başlattıkları ikinci aşama sonrasında nihai anlaşmanın imzalanması ve başbakanın belirlenmesinin ardından 2 yıl sürecek yeni geçiş dönemi başlayacak.
Nihai anlaşma; adalet, güvenlik ve askeri reform, barış anlaşmasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, eski rejimin izlerini ortadan kaldırma ve Doğu Sudan meselesi olmak üzere 5 temel konuyu kapsıyor.
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Güney Sudan lideri, törende tuvaletini tutamadı
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