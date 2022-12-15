https://sputniknews.com.tr/20221215/guney-sudan-lideri-torende-tuvaletini-tutamadi-1064623285.html

Güney Sudan lideri, törende tuvaletini tutamadı

Güney Sudan lideri, törende tuvaletini tutamadı

Güney Sudan’da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in bir törende kalabalığın ortasında tuvaletini yaptığı görüntüler gündem oldu. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

salva kiir mayardit

güney sudan

tören

tuvalet

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Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, düzenlenen resmi törende askeri bandonun gösterisi sırasında herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.Mayardit'in pantolonuna bakması ve olaya şahit olan yetkililerin şaşkın bakışları da kameralara yansıdı.2011'deki kuruluşundan bu yana Güney Sudan'ın lideri olan 71 yaşındaki Mayardit'in sağlık sorunları nedeniyle tuvaletini tutamamış olabileceği belirtildi.2023'te seçimlere gidecek ülkede, Mayardit'in 13 yıllık iktidarını sürdürmeye çalışması bekleniyor. Güney Sudan'da seçimler darbe girişimi ve siyasi krizler nedeniyle iki defa ertelenmişti.

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