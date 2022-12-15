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https://sputniknews.com.tr/20221215/guney-sudan-lideri-torende-tuvaletini-tutamadi-1064623285.html
Güney Sudan lideri, törende tuvaletini tutamadı
Güney Sudan lideri, törende tuvaletini tutamadı
Güney Sudan’da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in bir törende kalabalığın ortasında tuvaletini yaptığı görüntüler gündem oldu. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T13:51+0300
2022-12-15T13:51+0300
yaşam
salva kiir mayardit
güney sudan
tören
tuvalet
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Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, düzenlenen resmi törende askeri bandonun gösterisi sırasında herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.Mayardit'in pantolonuna bakması ve olaya şahit olan yetkililerin şaşkın bakışları da kameralara yansıdı.2011'deki kuruluşundan bu yana Güney Sudan'ın lideri olan 71 yaşındaki Mayardit'in sağlık sorunları nedeniyle tuvaletini tutamamış olabileceği belirtildi.2023'te seçimlere gidecek ülkede, Mayardit'in 13 yıllık iktidarını sürdürmeye çalışması bekleniyor. Güney Sudan'da seçimler darbe girişimi ve siyasi krizler nedeniyle iki defa ertelenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221110/bidendan-yeni-gaf-hersonla-felluceyi-karistirdi--1063269562.html
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salva kiir mayardit, güney sudan, tören, tuvalet
salva kiir mayardit, güney sudan, tören, tuvalet

Güney Sudan lideri, törende tuvaletini tutamadı

13:51 15.12.2022
© AFP 2022 / SAMIR BOLSalva Kiir Mayardit
Salva Kiir Mayardit - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / SAMIR BOL
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Güney Sudan’da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in bir törende kalabalığın ortasında tuvaletini yaptığı görüntüler gündem oldu.
Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, düzenlenen resmi törende askeri bandonun gösterisi sırasında herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.
Mayardit'in pantolonuna bakması ve olaya şahit olan yetkililerin şaşkın bakışları da kameralara yansıdı.
2011'deki kuruluşundan bu yana Güney Sudan'ın lideri olan 71 yaşındaki Mayardit'in sağlık sorunları nedeniyle tuvaletini tutamamış olabileceği belirtildi.
2023'te seçimlere gidecek ülkede, Mayardit'in 13 yıllık iktidarını sürdürmeye çalışması bekleniyor. Güney Sudan'da seçimler darbe girişimi ve siyasi krizler nedeniyle iki defa ertelenmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya katılan Herson kenti ile Irak'ın Fellece şehrini birbirine karıştırdı. Rusya ordusunun 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, Ruslar Felluce'den çekiliyor dedi. ABD lideri, kısa sürede hatasının farkına varıp kendisini düzeltti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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Biden'dan yeni gaf: Herson'la Felluce'yi karıştırdı
10 Kasım, 02:31
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