https://sputniknews.com.tr/20230109/motosiklet-calan-zanlinin-savunmasi-eve-yuruyerek-gitmemek-icin-caldik-1065539696.html

Motosiklet çalan zanlının savunması: 'Eve yürüyerek gitmemek için çaldık’

Motosiklet çalan zanlının savunması: 'Eve yürüyerek gitmemek için çaldık’

Adana polisinin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan yakalanan ve tutuklanan 9 suçtan da kaydı bulunan şüphelinin ifadesinde “Eve yürüyerek gitmemek için... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T11:54+0300

2023-01-09T11:54+0300

2023-01-09T12:22+0300

adana

hırsızlık

yürümek

bahçe

türkiye

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Adana’da bir apartmanın bahçesine giren 2 şüpheli, bir süre bölgede keşif yaptı. Şüphelilerden biri, park halindeki lüks motosikletin gidon kilidini kırdıktan sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte sürükleyerek apartmandan çıktı.Şüpheliler kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet A.’nın polis haber vermesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Polis, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan Okan K. olduğunu tespit etti. Ekipler, çalınan motosikleti Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde terk halde buldu. Şüpheli, adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen 29 yaşındaki Okan K. ifadesinde, yanındaki arkadaşının ismini vermezken, “Arkadaşımla birlikte geziyorduk. Arkadaşım, ‘Eve kadar yürümeyelim. Apartmanın bahçesindeki motosikleti çalalım’ dedi. Eve yürümemek için motosiklete binip, gittik” dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yanındaki şüphelinin ise kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220911/motosiklet-hirsizindan-ilginc-savunma-sadece-pizzaci-olmak-istedim-1061065367.html

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Motosiklet çalan zanlının savunması: 'Eve yürüyerek gitmemek için çaldık’ Motosiklet çalan zanlının savunması: 'Eve yürüyerek gitmemek için çaldık’ 2023-01-09T11:54+0300 true PT0M51S

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adana, hırsızlık, yürümek, bahçe