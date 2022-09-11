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Motosiklet hırsızı kendini savundu: 'Sadece pizzacı olmak istedim'
Motosiklet hırsızı kendini savundu: 'Sadece pizzacı olmak istedim'
Sarıyer’de bir şahıs park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı olan pizza firmasının motosikletini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, İstinye... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T12:08+0300
2022-09-11T12:08+0300
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motosiklet
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İstanbul'daki hırsızlıktan bir gün önce akşam saatlerinde yaklaşık 50 bin lira değerinde olan 39 AAK 709 plakalı motosikleti kullanılan Mert D. sipariş dağıtımı yaptı. Mert D. ardından firma önüne park ettiği motosikletin üzerinde kontak anahtarını unuttu.Pusuya yatıp bekledi sonra motosikleti çaldıMert D. ardından evine giderken, ertesi gün sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir şahıs, motosikletin üstünde kontak anahtarı olduğunu fark etti. Bir süre kaldırımda ileriye ve geriye yürüyen şahıs, uzaktan takip ettiği motosiklete kimsenin gelmediğini görünce harekete geçti. Şahıs ardından yanına geldiği motosiklete binerek saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.Motosikletin kontak anahtarını üstünde unutmuşOlayın ardından sabah saatlerinde firmaya gelen işyeri çalışanları motosikletin yerinde olmadığını gördü. Firma amiri Bayram C.’yi arayan çalışanlar, motosikletin yerinde olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Bayram V.’nin ulaştığı Mert D., motosikleti firmanın önüne park ettiğini ve kontak anahtarını da üstünde unuttuğunu söyledi. Motosikletin çalındığını düşünen Bayram C., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Sarıyer polisinin yakaladığı hırsız tutuklandıYapılan çalışmalarda motosikletin çalındığını belirleyen polis ekipleri, hırsızın ise emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan ve ertelenmiş hapis cezası bulunan Ersin A. (35) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis, Ersin A.’nın çaldığı motosikleti semtteki bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Şahsın adresini de belirleyen İstinye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ersin A.’yı yakaladı.'Pizzacı olmak istiyordum, gezmek için çaldım'Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ersin A. ifadesinde, “pizzacı olmak istedim, gezmek için çaldım” dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ersin A., çıkarıldığı mahkemece “motosiklet hırsızlığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletin ise firmaya teslim edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/acil-serviste-onluk-ve-stetoskop-ile-dolasan-sahte-doktor-yakalandi-doktor-olmak-istiyordum-1060666308.html
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türkiye, istanbul, motosiklet
türkiye, istanbul, motosiklet

Motosiklet hırsızı kendini savundu: 'Sadece pizzacı olmak istedim'

12:08 11.09.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESURMotosiklet hırsızından ilginç savunma: 'Sadece pizzacı olmak istedim'
Motosiklet hırsızından ilginç savunma: 'Sadece pizzacı olmak istedim' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Sarıyer’de bir şahıs park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı olan pizza firmasının motosikletini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, İstinye Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın ilk ifadesinde “pizzacı olmak istiyordum, gezmek için çaldım” dediği öğrenildi.
İstanbul'daki hırsızlıktan bir gün önce akşam saatlerinde yaklaşık 50 bin lira değerinde olan 39 AAK 709 plakalı motosikleti kullanılan Mert D. sipariş dağıtımı yaptı. Mert D. ardından firma önüne park ettiği motosikletin üzerinde kontak anahtarını unuttu.

Pusuya yatıp bekledi sonra motosikleti çaldı

Mert D. ardından evine giderken, ertesi gün sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir şahıs, motosikletin üstünde kontak anahtarı olduğunu fark etti. Bir süre kaldırımda ileriye ve geriye yürüyen şahıs, uzaktan takip ettiği motosiklete kimsenin gelmediğini görünce harekete geçti. Şahıs ardından yanına geldiği motosiklete binerek saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Motosikletin kontak anahtarını üstünde unutmuş

Olayın ardından sabah saatlerinde firmaya gelen işyeri çalışanları motosikletin yerinde olmadığını gördü. Firma amiri Bayram C.’yi arayan çalışanlar, motosikletin yerinde olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Bayram V.’nin ulaştığı Mert D., motosikleti firmanın önüne park ettiğini ve kontak anahtarını da üstünde unuttuğunu söyledi. Motosikletin çalındığını düşünen Bayram C., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Sarıyer polisinin yakaladığı hırsız tutuklandı

Yapılan çalışmalarda motosikletin çalındığını belirleyen polis ekipleri, hırsızın ise emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan ve ertelenmiş hapis cezası bulunan Ersin A. (35) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis, Ersin A.’nın çaldığı motosikleti semtteki bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Şahsın adresini de belirleyen İstinye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ersin A.’yı yakaladı.

'Pizzacı olmak istiyordum, gezmek için çaldım'

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ersin A. ifadesinde, “pizzacı olmak istedim, gezmek için çaldım” dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ersin A., çıkarıldığı mahkemece “motosiklet hırsızlığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletin ise firmaya teslim edildiği öğrenildi.
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