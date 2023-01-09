https://sputniknews.com.tr/20230109/milli-muharip-ucakta-tarih-one-cekildi-1065537661.html

Milli Muharip Uçak'ta tarih öne çekildi

Milli Muharip Uçak'ta tarih öne çekildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T10:58+0300

2023-01-09T10:58+0300

2023-01-09T10:58+0300

türkiye

milli muharip uçak (mmu)

milli muharip uçak

milli muharip uçağı (mmu)

savaş uçağı

türkiye

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Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk savaş uçağında tarih öne çekildi.Açıklama Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'den geldi.Kotil, "2025 yılında uçmasını planlıyorduk. Ama beklenenden önce tamamlandı" dedi.Milli Muharip Uçak'ın test uçuşunun 18 Mart 2023'te yapılacağı biliniyordu.

https://sputniknews.com.tr/20221231/2022de-turk-savunma-sanayisinde-hangi-onemli-gelismeler-yasandi-1065039700.html

türkiye

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milli muharip uçak (mmu), milli muharip uçak, milli muharip uçağı (mmu), savaş uçağı, türkiye