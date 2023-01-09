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Milli Muharip Uçak'ta tarih öne çekildi
Milli Muharip Uçak'ta tarih öne çekildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T10:58+0300
2023-01-09T10:58+0300
türkiye
milli muharip uçak (mmu)
milli muharip uçak
milli muharip uçağı (mmu)
savaş uçağı
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Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk savaş uçağında tarih öne çekildi.Açıklama Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'den geldi.Kotil, "2025 yılında uçmasını planlıyorduk. Ama beklenenden önce tamamlandı" dedi.Milli Muharip Uçak'ın test uçuşunun 18 Mart 2023'te yapılacağı biliniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221231/2022de-turk-savunma-sanayisinde-hangi-onemli-gelismeler-yasandi-1065039700.html
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milli muharip uçak (mmu), milli muharip uçak, milli muharip uçağı (mmu), savaş uçağı, türkiye
milli muharip uçak (mmu), milli muharip uçak, milli muharip uçağı (mmu), savaş uçağı, türkiye

Milli Muharip Uçak'ta tarih öne çekildi

10:58 09.01.2023
© AAMilli Muharip Uçak (MMU)
Milli Muharip Uçak (MMU) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın gökyüzünde süzüleceği tarihin öne çekildiğini duyurdu.
Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk savaş uçağında tarih öne çekildi.
Açıklama Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'den geldi.
Kotil, "2025 yılında uçmasını planlıyorduk. Ama beklenenden önce tamamlandı" dedi.
Milli Muharip Uçak'ın test uçuşunun 18 Mart 2023'te yapılacağı biliniyordu.
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