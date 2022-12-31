2022’de Türk savunma sanayisinde hangi önemli gelişmeler yaşandı?
15:55 31.12.2022 (güncellendi: 15:58 31.12.2022)
© AAKızılelma isimli insansız savaş uçağı
© AA
Özel
Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisi 2022 yılında da yoğun bir takvimle çalışmalarına devam etti. Sputnik, 2022 yılında savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yaşanan önemli gelişmeleri derledi.
Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinin hızlı gelişimi 2022 yılının en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Türkiye’nin özellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında yakaladığı başarı yıl boyunca gündemde kaldı.
Türkiye’nin en önde gelen SİHA’sı ise Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 için bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanması da bu başarının bir kanıtı oldu. Yine Baykar tarafından üretilen ve bir üst sınıf olan yüksek irtifa uzun dayanıklılıklı Bayraktar Akıncı için ise bugüne kadar 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.
2022 yılı istatistiklere de olumlu yansıdı. Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği’nin (SaSaD) Ocak- Kasım 2022 dönemi verilerine göre; savunma sanayi ihracatının 11 aylık performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 3.770 milyar dolar oldu. Bu rakam 2021 yılının ilk 11 ayında 2.788 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu da yeni rekor olarak tarihe yazıldı.
Yılın ilk 11 ayında 3.770 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamlarında; İHA/SİHA’lar 871 milyon dolar, mühimmat füze sistemleri 443 milyon dolar, kara araçları ise 428 milyon dolar ile ilk 3 sırada yer aldı.
3.770 milyar dolarlık ihracatın; 2.598 milyar doları savunma satışlarından oluşurken, sivil havacılık sektörü 766 milyon dolar, avcılık-atıcılık alanında ise 405 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
Savunma ve havacılık alanında Ocak-Kasım 2022 döneminde ihracat gerçekleştirilen ilk 15 ülke sıralamasında; ilk sırada Amerika, ikinci sırada Afrika ve üçüncü sırada ise Ortadoğu ülkeleri yer aldı.
Sputnik’in derlediği bilgilere göre 2022 yılında savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yaşanan önemli gelişmeler şöyle oldu:
2 Ocak
HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS), iki ülkeye daha ihraç edildi.
6 Ocak
TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) için üretilen parçalar, ilk kez sergilendi.
© TUSAŞMilli Muharip Uçak
Milli Muharip Uçak
© TUSAŞ
11 Ocak
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA İHA, 30 saat 30 dakika boyunca havada kalarak yeni bir uçuş rekoruna imza attı.
14 Ocak
Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirilen ilk istihbarat gemisi olan TCG UFUK (A-591) resmen hizmete girdi.
20 Ocak
HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tüm unsurlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.
1 Şubat
ASELSAN, GÖKER 35mm Çok Maksatlı Silah Sistemi’nin işletme testleri ile kabiliyet gösterim atışlarını Konya’da gerçekleştirdi.
5 Şubat
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatları yapıldığı kaydedildi.
© AABaykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA
Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA
© AA
19 Şubat
Savunma Sanayii Başkanı Demir tarafından yapılan açıklamada, “HİSAR 2022’ye hızlı başladı. HİSAR O+ Sisteminin ilk RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek” ifadelerine yer verildi.
25 Şubat
Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL SHAMAL, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin katıldığı törenle Katar Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
2 Mart
Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI-B İHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Baykar Savunma, AKINCI için bir ihracat sözleşmenin daha imzalandığı duyurdu.
5 Mart
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca tedarik edilen 3 adet Ares FB 35 sahil güvenlik botu, Girne Limanı’nda yapılan karşılama töreniyle KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi” ifadelerine yer verildi.
8 Mart
TUSAŞ tarafından Filipin Hava Kuvvetleri için üretilen ilk T129 ATAK helikopterlerinin ilk teslim edildi.
24 Mart
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine iki adet ANKA-S ve bir adet AKSUNGUR İHA daha katıldı.
31 Mart
Roketsan kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen Seyir Füzesi ÇAKIR’ı tanıttı.
© FotoğrafRoketsan Çakır, Türk roket ve füze üreticisi Roketsan tarafından tasarlanan 150 km'den daha fazla menzile sahip kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen yeni nesil seyir füzesidir.
Roketsan Çakır, Türk roket ve füze üreticisi Roketsan tarafından tasarlanan 150 km'den daha fazla menzile sahip kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen yeni nesil seyir füzesidir.
© Fotoğraf
7 Nisan
İngiltere, Türkiye’ye uyguladığı savunma sanayisine yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.
8 Nisan
ASFAT, Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) Projesi kapsamında kritik tasarım faaliyetlerini tamamladı. İlk gemi TCG AKHİSAR’ın üretim faaliyetleri başladı.
10 Nisan
STM üretimi KARGU Vurucu İHA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatı gerçekleştirildi.
22 Nisan
Birden fazla çeşit mühimmat atabilen Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı TG40-BA’nın ilk teslimatı gerçekleştirildi.
1 Mayıs
VURAL (REDET-II) Radar Elektronik Harp Sistemi, tam kapasiteyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girdi.
21 Mayıs
TUSAŞ tarafından Libya’ya HÜRKUŞ Askeri Eğitim Uçağı ihracatı gerçekleştirildi.
© İHA / ERDİ DEMÜR-TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
© İHA / ERDİ DEMÜR-
24 Temmuz
SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzesi’nin omuzdan atılan versiyonu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.
8 Ağustos
ABD’li savunma dergisi Defense News tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi sıralamasında Türkiye’den ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan da yer aldı.
26 Ağustos
SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi’nin entegre sistem seviyesi atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi.
30 Eylül
İsveç, Ekim 2019’dan beri Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosu kararını kaldırdı. Gelişmeyi, İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği (ISP) açıkladı.
2 Ekim
STM ana yükleniciliğinde Ukrayna donanması için inşa edilen MİLGEM Korveti Herman İvan Mazepa (F-211) düzenlenen denize indirildi.
18 Ekim
Roketsan, TAYFUN Balistik Füzesi’nin ilk test atışını, Rize’den başarıyla gerçekleştirdi. TAYFUN Füzesi, Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi oldu.
© DHAKısa Menzilli Balistik Füze Tayfun
Kısa Menzilli Balistik Füze Tayfun
© DHA
20 Ekim
Baykar Savunma, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 6 adet Bayraktar TB2 İHA teslim etti.
21 Ekim
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 Projesi kapsamında P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın beşincisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
26 Ekim
STM ve Roketsan tarafından geliştirilen ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat ilk kez tanıtıldı.
28 Ekim
BAYKAR, Polonya’ya yönelik ilk Bayraktar TB2 SİHA teslimatını gerçekleştirdi.
29 Ekim
MKE tarafından milli imkanlarla geliştirilen 20mm Yakın Hava Savunma Sistemi’nin atış testleri yapıldı.
21 Kasım
TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak’ın ilk prototipi düzenlenen törenle son montaj hattına alındı.
25 Kasım
Pakistan donanması için inşa edilen MİLGEM PNS KHAIBAR Korveti, İstanbul’da düzenlenen törenle denize indirildi. Pakistan için 4 adet korvet inşa ediliyor.
1 Aralık
ZMA Modernizasyonu Projesi kapsamında modernize edilen ZMA-15 Zırhlı Muharebe Araçları, düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.
3 Aralık
Milli Dikey Atım Sistemi’nin (MİDLAS) ilk test atışı gerçekleştirildi.
14 Aralık
Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
© AAKızılelma isimli insansız savaş uçağı
Kızılelma isimli insansız savaş uçağı
© AA
20 Aralık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. TAYFUN, ATMACA, TRLG-230, KARAOK, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin yanı sıra AKYA torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır. Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. Gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü SSİK Toplantısında kararlaştırılmıştır. İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız KIZILELMA’da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA’larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür.”