https://sputniknews.com.tr/20221231/2022de-turk-savunma-sanayisinde-hangi-onemli-gelismeler-yasandi-1065039700.html

2022’de Türk savunma sanayisinde hangi önemli gelişmeler yaşandı?

2022’de Türk savunma sanayisinde hangi önemli gelişmeler yaşandı?

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisi 2022 yılında da yoğun bir takvimle çalışmalarına devam etti. Sputnik, 2022 yılında savunma, havacılık ve uzay... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T15:55+0300

2022-12-31T15:55+0300

2022-12-31T15:58+0300

savunma

havacılık

havacılık

uzay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

baykar savunma

baykar aş

bayraktar tb2

bayraktar tb3

selçuk bayraktar

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Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinin hızlı gelişimi 2022 yılının en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Türkiye’nin özellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA) alanında yakaladığı başarı yıl boyunca gündemde kaldı.Türkiye’nin en önde gelen SİHA’sı ise Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 için bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanması da bu başarının bir kanıtı oldu. Yine Baykar tarafından üretilen ve bir üst sınıf olan yüksek irtifa uzun dayanıklılıklı Bayraktar Akıncı için ise bugüne kadar 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı.2022 yılı istatistiklere de olumlu yansıdı. Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği’nin (SaSaD) Ocak- Kasım 2022 dönemi verilerine göre; savunma sanayi ihracatının 11 aylık performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 3.770 milyar dolar oldu. Bu rakam 2021 yılının ilk 11 ayında 2.788 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu da yeni rekor olarak tarihe yazıldı.Yılın ilk 11 ayında 3.770 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamlarında; İHA/SİHA’lar 871 milyon dolar, mühimmat füze sistemleri 443 milyon dolar, kara araçları ise 428 milyon dolar ile ilk 3 sırada yer aldı.3.770 milyar dolarlık ihracatın; 2.598 milyar doları savunma satışlarından oluşurken, sivil havacılık sektörü 766 milyon dolar, avcılık-atıcılık alanında ise 405 milyon dolar satış gerçekleştirdi.Savunma ve havacılık alanında Ocak-Kasım 2022 döneminde ihracat gerçekleştirilen ilk 15 ülke sıralamasında; ilk sırada Amerika, ikinci sırada Afrika ve üçüncü sırada ise Ortadoğu ülkeleri yer aldı.Sputnik’in derlediği bilgilere göre 2022 yılında savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yaşanan önemli gelişmeler şöyle oldu:2 Ocak6 Ocak11 Ocak14 Ocak20 Ocak1 Şubat5 Şubat19 Şubat25 Şubat2 Mart5 Mart8 Mart24 Mart31 Mart7 Nisan8 Nisan10 Nisan22 Nisan1 Mayıs21 Mayıs24 Temmuz8 Ağustos26 Ağustos30 Eylül2 Ekim18 Ekim20 Ekim21 Ekim26 Ekim28 Ekim29 Ekim21 Kasım25 Kasım1 Aralık3 Aralık14 Aralık20 Aralık

https://sputniknews.com.tr/20221231/turkiyenin-2022deki-enflasyon-seruveni-1065034392.html

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2022

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