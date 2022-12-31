https://sputniknews.com.tr/20221231/turkiyenin-2022deki-enflasyon-seruveni-1065034392.html

Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni

Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni

Türkiye'de enflasyon, enflasyon kaç

2022-12-31T15:47+0300

2022-12-31T15:47+0300

2022-12-31T15:57+0300

enflasyon

tüik

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

üretici fiyat endeksi (üfe)

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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1065034392.jpg?1672491449

Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2022’de bir önceki aya göre yüzde 2.88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.39 ve on iki aylık ortalamalar göre yüzde 70.36 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bir senelik enflasyon oranları ve Kasım ayının enflasyon rekortmenleri Sputnik’in hazırladığı haberde.

https://sputniknews.com.tr/20221231/2022de-turk-savunma-sanayisinde-hangi-onemli-gelismeler-yasandi-1065039700.html

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2022

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YILSONU2-Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni YILSONU2-Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni 2022-12-31T15:47+0300 true PT0M19S

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Burcu Okutan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103952/57/1039525723_456:0:2504:2048_100x100_80_0_0_2fc02bfedc569d0ddb37382eb205f7dd.jpg

türkiye,enflasyon, oran