Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221231/turkiyenin-2022deki-enflasyon-seruveni-1065034392.html
Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
Türkiye'de enflasyon, enflasyon kaç
2022-12-31T15:47+0300
2022-12-31T15:57+0300
enflasyon
tüik
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
üretici fiyat endeksi (üfe)
video
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1065034392.jpg?1672491449
Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2022’de bir önceki aya göre yüzde 2.88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.39 ve on iki aylık ortalamalar göre yüzde 70.36 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bir senelik enflasyon oranları ve Kasım ayının enflasyon rekortmenleri Sputnik’in hazırladığı haberde.
https://sputniknews.com.tr/20221231/2022de-turk-savunma-sanayisinde-hangi-onemli-gelismeler-yasandi-1065039700.html
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Burcu Okutan
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YILSONU2-Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
YILSONU2-Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
2022-12-31T15:47+0300
true
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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252
60
türkiye,enflasyon, oran
türkiye,enflasyon, oran

Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni

15:47 31.12.2022 (güncellendi: 15:57 31.12.2022)
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Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
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Onur Özovalı - Sputnik Türkiye
Onur Özovalı
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Türkiye’de artma eğilimindeki enflasyon 1.5 yılın ardından ilk defa yavaşlama evresine girdi. TÜİK tarafından Ekim ayında 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyon, Kasım 2022’de yüzde 84.39’a gerilemiş görünüyor.
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Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2022’de bir önceki aya göre yüzde 2.88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.39 ve on iki aylık ortalamalar göre yüzde 70.36 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bir senelik enflasyon oranları ve Kasım ayının enflasyon rekortmenleri Sputnik’in hazırladığı haberde.
© SputnikKasım ayında fiyatı en fazla artan ürünler ve artış oranları
Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürünler ve artış oranları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürünler ve artış oranları
© Sputnik
© SputnikAna harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları
Ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
Ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları
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