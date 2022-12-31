https://sputniknews.com.tr/20221231/turkiyenin-2022deki-enflasyon-seruveni-1065034392.html
Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
Türkiye'de enflasyon, enflasyon kaç
2022-12-31T15:47+0300
2022-12-31T15:47+0300
2022-12-31T15:57+0300
enflasyon
tüik
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
üretici fiyat endeksi (üfe)
video
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Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2022’de bir önceki aya göre yüzde 2.88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.39 ve on iki aylık ortalamalar göre yüzde 70.36 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bir senelik enflasyon oranları ve Kasım ayının enflasyon rekortmenleri Sputnik’in hazırladığı haberde.
https://sputniknews.com.tr/20221231/2022de-turk-savunma-sanayisinde-hangi-onemli-gelismeler-yasandi-1065039700.html
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YILSONU2-Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
YILSONU2-Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
2022-12-31T15:47+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
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türkiye,enflasyon, oran
Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
15:47 31.12.2022 (güncellendi: 15:57 31.12.2022) Abone ol
Türkiye’de artma eğilimindeki enflasyon 1.5 yılın ardından ilk defa yavaşlama evresine girdi. TÜİK tarafından Ekim ayında 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyon, Kasım 2022’de yüzde 84.39’a gerilemiş görünüyor.
Tüketici Fiyat Endeksi Kasım 2022’de bir önceki aya göre yüzde 2.88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84.39 ve on iki aylık ortalamalar göre yüzde 70.36 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin bir senelik enflasyon oranları ve Kasım ayının enflasyon rekortmenleri Sputnik’in hazırladığı haberde.