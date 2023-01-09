https://sputniknews.com.tr/20230109/izmirde-temizlik-gorevlisine-tokatli-saldiri-1065542356.html
İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
İzmir Buca'da bir temizlik görevlisi, hipodromda yarışları izlemeye gelen kişinin saldırısına uğradı. Görevli, kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T12:46+0300
2023-01-09T12:46+0300
2023-01-09T13:09+0300
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İzmir'de bir temizlik görevlisi, hipodromda tokatlı saldırıya uğradı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Buca ilçesi Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi.Temizlik görevlisi İrfan Güneç (48), mesai arkadaşlarıyla at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı.Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., temizlik işçilerinden Güneç'in yanına gelip tokat attı.O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.Güneç, "Temizlik yapıyorduk. Başka bir alana geçmesini istedik. Bunun üzerine cep telefonuyla bizi görüntülemeye başladı. Uyardık. Sonra koşarak yanıma gelip tokat attı. Konu yargıya taşındı. Şikayetçiyim" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221229/lisede-akran-zorbaligi-engelli-cocuk-sinif-arkadaslari-tarafindan-tekme-tokat-dovuldu-1065160974.html
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İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
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türkiye, izmir, şiddet, tokat, saldırı
İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
12:46 09.01.2023 (güncellendi: 13:09 09.01.2023) Abone ol
İzmir Buca'da bir temizlik görevlisi, hipodromda yarışları izlemeye gelen kişinin saldırısına uğradı. Görevli, kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu.
İzmir'de bir temizlik görevlisi, hipodromda tokatlı saldırıya uğradı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Buca ilçesi Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi.
Temizlik görevlisi İrfan Güneç (48), mesai arkadaşlarıyla at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı.
Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., temizlik işçilerinden Güneç'in yanına gelip tokat attı.
O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.
Güneç, "Temizlik yapıyorduk. Başka bir alana geçmesini istedik. Bunun üzerine cep telefonuyla bizi görüntülemeye başladı. Uyardık. Sonra koşarak yanıma gelip tokat attı. Konu yargıya taşındı. Şikayetçiyim" diye konuştu.