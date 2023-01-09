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İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
İzmir Buca'da bir temizlik görevlisi, hipodromda yarışları izlemeye gelen kişinin saldırısına uğradı. Görevli, kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T12:46+0300
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türkiye
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izmir
şiddet
tokat
saldırı
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İzmir'de bir temizlik görevlisi, hipodromda tokatlı saldırıya uğradı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Buca ilçesi Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi.Temizlik görevlisi İrfan Güneç (48), mesai arkadaşlarıyla at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı.Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., temizlik işçilerinden Güneç'in yanına gelip tokat attı.O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.Güneç, "Temizlik yapıyorduk. Başka bir alana geçmesini istedik. Bunun üzerine cep telefonuyla bizi görüntülemeye başladı. Uyardık. Sonra koşarak yanıma gelip tokat attı. Konu yargıya taşındı. Şikayetçiyim" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221229/lisede-akran-zorbaligi-engelli-cocuk-sinif-arkadaslari-tarafindan-tekme-tokat-dovuldu-1065160974.html
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İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı
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türkiye, izmir, şiddet, tokat, saldırı
türkiye, izmir, şiddet, tokat, saldırı

İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı

12:46 09.01.2023 (güncellendi: 13:09 09.01.2023)
© MUSTAFA İÇ
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İzmir Buca'da bir temizlik görevlisi, hipodromda yarışları izlemeye gelen kişinin saldırısına uğradı. Görevli, kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu.
İzmir'de bir temizlik görevlisi, hipodromda tokatlı saldırıya uğradı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Buca ilçesi Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi.
Temizlik görevlisi İrfan Güneç (48), mesai arkadaşlarıyla at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı.
Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., temizlik işçilerinden Güneç'in yanına gelip tokat attı.
O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.

Güneç, "Temizlik yapıyorduk. Başka bir alana geçmesini istedik. Bunun üzerine cep telefonuyla bizi görüntülemeye başladı. Uyardık. Sonra koşarak yanıma gelip tokat attı. Konu yargıya taşındı. Şikayetçiyim" diye konuştu.
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