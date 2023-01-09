https://sputniknews.com.tr/20230109/izmirde-olu-bulunan-genc-kizin-yasi-kucuk-arkadasi-tutuklandi-1065564338.html
İzmir'de ölü bulunan genç kızın 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
İzmir'de ölü bulunan genç kızın 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan yaşı küçük kız arkadaşı tutuklandı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T21:54+0300
2023-01-09T21:54+0300
2023-01-09T21:57+0300
türkiye
suriyeli
izmir
ölü
genç
kız arkadaş
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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak'ta cesedi bulunan Suriyeli Semir Çavuş'un ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, olaydan bir süre önce yanında bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu kız arkadaşı İ.H'yi gözaltına aldı.İ.H, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.OlayMevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, göğsünde bıçak yarası olduğu belirlenen 18 yaşındaki yabancı uyruklu Semir Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230106/izmirde-sokakta-cesedi-bulunan-18-yasindaki-suriyeli-gencin-olduruldugu-anlasildi-1065439555.html
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suriyeli, izmir, ölü, genç, kız arkadaş
suriyeli, izmir, ölü, genç, kız arkadaş
İzmir'de ölü bulunan genç kızın 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
21:54 09.01.2023 (güncellendi: 21:57 09.01.2023) Abone ol
İzmir'in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan yaşı küçük kız arkadaşı tutuklandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak'ta cesedi bulunan Suriyeli Semir Çavuş'un ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, olaydan bir süre önce yanında bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu kız arkadaşı İ.H'yi gözaltına aldı.
İ.H, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, göğsünde bıçak yarası olduğu belirlenen 18 yaşındaki yabancı uyruklu Semir Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.