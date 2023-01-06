https://sputniknews.com.tr/20230106/izmirde-sokakta-cesedi-bulunan-18-yasindaki-suriyeli-gencin-olduruldugu-anlasildi-1065439555.html

İzmir'de sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin öldürüldüğü anlaşıldı

İzmir'de sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin öldürüldüğü anlaşıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T00:32+0300

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2023-01-06T00:37+0300

türkiye

izmir

bornova

ceset

suriyeli

genç

bıçaklama

ölüm

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Alınan bilgiye göre, İzmir Bornova'da Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Çavuş'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221205/adanada-alikoyduklari-genc-cocuga-parti-binasindaki-iskence-yapan-5-kisi-tutuklandi-1064167389.html

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izmir, bornova, ceset, suriyeli, genç, bıçaklama, ölüm