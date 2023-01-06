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https://sputniknews.com.tr/20230106/izmirde-sokakta-cesedi-bulunan-18-yasindaki-suriyeli-gencin-olduruldugu-anlasildi-1065439555.html
İzmir'de sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin öldürüldüğü anlaşıldı
İzmir'de sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin öldürüldüğü anlaşıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T00:32+0300
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türkiye
izmir
bornova
ceset
suriyeli
genç
bıçaklama
ölüm
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Alınan bilgiye göre, İzmir Bornova'da Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Çavuş'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/adanada-alikoyduklari-genc-cocuga-parti-binasindaki-iskence-yapan-5-kisi-tutuklandi-1064167389.html
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izmir
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izmir, bornova, ceset, suriyeli, genç, bıçaklama, ölüm
izmir, bornova, ceset, suriyeli, genç, bıçaklama, ölüm

İzmir'de sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin öldürüldüğü anlaşıldı

00:32 06.01.2023 (güncellendi: 00:37 06.01.2023)
© İHAİzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© İHA
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İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Bornova'da Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Çavuş'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Adana'da alıkoydukları gence, parti binasında işkence yapan 5 kişi tutuklandı
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