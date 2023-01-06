https://sputniknews.com.tr/20230106/izmirde-sokakta-cesedi-bulunan-18-yasindaki-suriyeli-gencin-olduruldugu-anlasildi-1065439555.html
İzmir'de sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin öldürüldüğü anlaşıldı
İzmir'de sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin öldürüldüğü anlaşıldı
İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T00:32+0300
2023-01-06T00:32+0300
2023-01-06T00:37+0300
türkiye
izmir
bornova
ceset
suriyeli
genç
bıçaklama
ölüm
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Alınan bilgiye göre, İzmir Bornova'da Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Çavuş'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/adanada-alikoyduklari-genc-cocuga-parti-binasindaki-iskence-yapan-5-kisi-tutuklandi-1064167389.html
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izmir, bornova, ceset, suriyeli, genç, bıçaklama, ölüm
izmir, bornova, ceset, suriyeli, genç, bıçaklama, ölüm
İzmir'de sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin öldürüldüğü anlaşıldı
00:32 06.01.2023 (güncellendi: 00:37 06.01.2023) Abone ol
İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki Suriyeli gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Bornova'da Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Çavuş'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.