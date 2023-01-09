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İTO Başkanı Avdagiç'ten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı: 'Kendimizin su denetçisi olalım'
İTO Başkanı Avdagiç'ten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı: 'Kendimizin su denetçisi olalım'
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığını belirterek, "Kritik seviyeye... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T12:58+0300
2023-01-09T12:58+0300
türkiye
kuraklık
su
istanbul ticaret odası (ito)
şekib avdagiç
işyeri
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Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığına dikkati çekerek, kritik seviyelere yaklaşıldığını bildirdi.İstanbul'daki şirketlere su tasarrufu çağrısında bulunan Avdagiç, "Bilinçli tüketimle iş yerlerimizde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi’ olalım. Küresel ısınma iklim değişimini tetikliyor, mevsimsel yağışları artık alamıyoruz. Barajlarımızı tasarrufla doldurmalıyız. Su çocuklarımızın geleceği. Her İstanbullu firma ve kişi, kişiselleştirilmiş eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230108/toprak-mahsulleri-ofisi-genel-muduru-su-ana-kadar-cok-iyi-de-degiliz-cok-kotu-de-degiliz-1065508360.html
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kuraklık, su, istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, işyeri
kuraklık, su, istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, işyeri

İTO Başkanı Avdagiç'ten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı: 'Kendimizin su denetçisi olalım'

12:58 09.01.2023
© AAİTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığını belirterek, "Kritik seviyeye yaklaşıyoruz. Özellikle İstanbul'daki şirketlerimizi su tasarrufuna çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığına dikkati çekerek, kritik seviyelere yaklaşıldığını bildirdi.
İstanbul'daki şirketlere su tasarrufu çağrısında bulunan Avdagiç, "Bilinçli tüketimle iş yerlerimizde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi’ olalım. Küresel ısınma iklim değişimini tetikliyor, mevsimsel yağışları artık alamıyoruz. Barajlarımızı tasarrufla doldurmalıyız. Su çocuklarımızın geleceği. Her İstanbullu firma ve kişi, kişiselleştirilmiş eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok." ifadelerini kullandı.
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