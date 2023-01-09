https://sputniknews.com.tr/20230109/ito-baskani-avdagicten-is-yerlerine-su-tasarrufu-cagrisi-kendimizin-su-denetcisi-olalim-1065543734.html

İTO Başkanı Avdagiç'ten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı: 'Kendimizin su denetçisi olalım'

İTO Başkanı Avdagiç'ten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı: 'Kendimizin su denetçisi olalım'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığını belirterek, "Kritik seviyeye... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T12:58+0300

2023-01-09T12:58+0300

2023-01-09T12:58+0300

türkiye

kuraklık

su

istanbul ticaret odası (ito)

şekib avdagiç

işyeri

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Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığına dikkati çekerek, kritik seviyelere yaklaşıldığını bildirdi.İstanbul'daki şirketlere su tasarrufu çağrısında bulunan Avdagiç, "Bilinçli tüketimle iş yerlerimizde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi’ olalım. Küresel ısınma iklim değişimini tetikliyor, mevsimsel yağışları artık alamıyoruz. Barajlarımızı tasarrufla doldurmalıyız. Su çocuklarımızın geleceği. Her İstanbullu firma ve kişi, kişiselleştirilmiş eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok." ifadelerini kullandı.

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kuraklık, su, istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, işyeri