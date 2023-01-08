https://sputniknews.com.tr/20230108/toprak-mahsulleri-ofisi-genel-muduru-su-ana-kadar-cok-iyi-de-degiliz-cok-kotu-de-degiliz-1065508360.html

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü: Şu ana kadar çok iyi de değiliz, çok kötü de değiliz

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü: Şu ana kadar çok iyi de değiliz, çok kötü de değiliz

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Güldal kuraklık, gıda israfının önlenmesi ve gelecekte yaşanabilecek sorunlara ilişkin alınacak tedbirlere ilişkin... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T10:02+0300

2023-01-08T10:02+0300

2023-01-08T10:03+0300

ekonomi

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

ahmet güldal

kuraklık

kıtlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065508434_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cd8d1bb56341c37733431941b83054d2.jpg

Hürriyet gazetesinden Gonca Şenay'a konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye’nin 2021 yılında ciddi bir kuraklık sınavından geçtiğini belirtti: “Hatta Ekim 2022’den itibaren yani, toprağın tohumla buluşmaya başladığı üç aylık dönemde tarım arazileri açısından dengeli geçti. Yağış tohumun köklenmesine yetti. 2021’e göre birçok bölge yüzde 20 fazla yağış aldı. Şimdi gözler hasatın başlayacağı ilkbahar aylarında. Ancak bu döneme ilişkin TMO’ya gelen bilgiler bazı sıkıntıların işaretçisi. Özellikle şubat, mart, nisan aylarında bitkinin gelişmesi ve daneye dönüşmesi için alması gereken yağışın beklentisi içindeyiz. O dönem yeterli yağış gelmezse tarımsal üretim ciddi olarak etkilendi diyebiliriz. Şu ana kadar çok iyi de değiliz, çok kötü de değiliz. Geçen yıllara göre iyiyiz ama uzun dönem ortalamasının altındayız. Beklentiler biraz daha tedbirli olmayı gerektiriyor. İlkbaharda da rahat bir dönem geçirmeyeceğiz. Türkiye son üç yıldır kuraklık periyodu yaşayan bir ülke. Biz bunu en çok 2021’de hissettik. Hâlâ devam ediyor. Ümit ediyorum sonuna gelmişizdir.” "Endişeli misiniz?" sorusuna "Hayır" yanıtı veren ve "Bu yıla dair beklenti koşulların 2021’deki kadar ağır olmayacağı yönünde" diyen Güldal nedenini şöyle açıkladı: “Türkiye’nin şu ana kadar yaptığı yatırımlar önemli. Dünyada da bir kıtlık yok. Üretimde dengeli bir dağılım olmasa da her yıl 500 milyon ton gibi bir hububat, sonraki yıla devrediyor. Kıtlık yok, beklenmiyor. Orta vadede de bir felaket beklemiyoruz. 2021’de bu kadar rahat konuşamıyordum, bu sene beklentimiz daha iyi. Şimdilik karamsarlık olmasa da uzun vadeli tedbirler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Vahşi sulama yerine tasarruflu sulama sistemlerinin yaygınlaşması, kuraklığa dayalı tohum çeşitlerinin üretilmesi, baraj ve gölet yapımı; uzun vadede kuraklık etkisiyle gıda ürünleri üretiminin azalmaması için atılması gereken adımlar.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toprak mahsulleri ofisi (tmo), ahmet güldal, kuraklık, kıtlık