https://sputniknews.com.tr/20230109/iran-charlie-hebdonun-yayimladigi-hamaney-karikaturleri-nefreti-yaymanin-ornegi-1065562242.html

İran: Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nefreti yaymanın örneği

İran: Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nefreti yaymanın örneği

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik 'hakaret' içerikli karikatürler... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T21:21+0300

2023-01-09T21:21+0300

2023-01-09T21:21+0300

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karikatür

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Fransız yayın organına tepki gösteren Kenani, bu eylemi "nefreti yaymanın ve başta Müslümanlar olmak üzere diğer milletlerin değerlerine ve kutsallarına hakaret etmenin açık bir örneği" olarak değerlendirdi.Kenani, Fransız hükümetinin derginin tutumunu kınamak yerine ifade özgürlüğü bahanesiyle durumu meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi. Iraklı yetkililerin 'Arap Körfezi' tanımlamasına tepkiÖte yandan Kenani, "Fars (Basra) Körfezi" için Iraklı yetkililerin "Arap Körfezi" ifadesini kullanmasına ilişkin, "Bu konuyu öğrendikten sonra ve hatta medyaya yansımadan önce Irak hükümetine itirazlarımızı ilettik" dedi.Kenani, kimsenin futbolu kullanarak tarihi bir ismi değiştirmeye kalkışmaması gerektiğini söyledi.Bu yıl 25'incisi düzenlenen Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapan Irak'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr organizasyona değinirken Basra Körfezi için “Arap Körfezi” ifadesini kullanmıştı.İran'da Basra Körfezi için 'Fars Körfezi' ismi kullanılıyor.Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatürlerCharlie Hebdo dergisi, İran'daki protestoları desteklemek amacıyla geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığına çağıran İran, Fransa hükümetine nota vermişti.İran ayrıca tepki olarak Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Tahran’daki İran Araştırmaları Enstitüsünü kapatma kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/iran-charlie-hebdonun-yayimladigi-hamaney-karikaturleri-nedeniyle-fransaya-nota-verdi-1065399153.html

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