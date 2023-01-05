https://sputniknews.com.tr/20230105/iran-charlie-hebdonun-yayimladigi-hamaney-karikaturleri-nedeniyle-fransaya-nota-verdi-1065399153.html
İran, Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nedeniyle Fransa'ya nota verdi
İran, Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nedeniyle Fransa'ya nota verdi
İran, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da, ülkenin en üst dini ve siyasi otoritesi Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik "hakaret" içerikli karikatürler yayımlanması... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T01:54+0300
2023-01-05T01:54+0300
2023-01-05T01:54+0300
dünya
iran
fransa
charlie hebdo
ayetullah ali hamaney
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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, "İran'ın makam ve kutsallarına, dini ve milli değerlerine hakaret içeren eyleme" tepki olarak Bakanlığa çağrıldı.İran’ın "hakaret içeren kabul edilemez eyleme yönelik güçlü protestosunu" Fransız Büyükelçi'ye ileten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Fransa, ifade özgürlüğü bahanesiyle başka Müslüman ülke ve milletlerin kutsallarına hakaret etmeyi meşrulaştıramaz" ifadelerini kullandı.Fransız yayın organının, daha öncesinde de "İslam Peygamberi'ne, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dinine yönelik saldırganlık içeren kötü bir sicili bulunduğunu" kaydeden Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, bu nefret dolu, aşağılayıcı ve haksız eylemden Fransız hükümetini sorumlu tutmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.İran'ın protesto notasını Büyükelçi Roche’ye ileten Kenani, Tahran yönetiminin bu davranışa "uygun yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu" dile getirdi.İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Fransa hükümetinden söz konusu yayın organının davranışını kınayan bir açıklama ve telafi edici bir adım beklendiğini vurguladı.Charlie Hebdo, İran'daki protestoları desteklemek için geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.
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iran, fransa, charlie hebdo, ayetullah ali hamaney
iran, fransa, charlie hebdo, ayetullah ali hamaney
İran, Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nedeniyle Fransa'ya nota verdi
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İran, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da, ülkenin en üst dini ve siyasi otoritesi Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik "hakaret" içerikli karikatürler yayımlanması nedeniyle Fransa'ya diplomatik nota verdi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, "İran'ın makam ve kutsallarına, dini ve milli değerlerine hakaret içeren eyleme" tepki olarak Bakanlığa çağrıldı.
İran’ın "hakaret içeren kabul edilemez eyleme yönelik güçlü protestosunu" Fransız Büyükelçi'ye ileten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Fransa, ifade özgürlüğü bahanesiyle başka Müslüman ülke ve milletlerin kutsallarına hakaret etmeyi meşrulaştıramaz" ifadelerini kullandı.
Fransız yayın organının, daha öncesinde de "İslam Peygamberi'ne, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dinine yönelik saldırganlık içeren kötü bir sicili bulunduğunu" kaydeden Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, bu nefret dolu, aşağılayıcı ve haksız eylemden Fransız hükümetini sorumlu tutmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın protesto notasını Büyükelçi Roche’ye ileten Kenani, Tahran yönetiminin bu davranışa "uygun yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu" dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Fransa hükümetinden söz konusu yayın organının davranışını kınayan bir açıklama ve telafi edici bir adım beklendiğini vurguladı.
Charlie Hebdo, İran'daki protestoları desteklemek için geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.