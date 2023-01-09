https://sputniknews.com.tr/20230109/gareth-bale-33-yasinda-futbolu-birakti-1065565530.html
Gareth Bale 33 yaşında futbolu bıraktı
Gareth Bale 33 yaşında futbolu bıraktı
Kariyerini Amerikan Birinci Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles'ta sürdüren Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, aktif futbol hayatını noktaladı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T22:13+0300
2023-01-09T22:13+0300
2023-01-09T22:13+0300
spor
gareth bale
futbol
kariyer
real madrid
uefa şampiyonlar ligi
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Galler Milli Futbol Takımı'nın da kaptanı olan Gareth Bale, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkatlice ve uzun süre düşündükten sonra hem kulüp hem de milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerine yer verdi.33 yaşındaki Bale, en skorer (41 gol) ve en fazla maça çıkan (111) futbolcusu olduğu Galler Milli Takımı'nı bırakmanın, kariyerinin açık ara en zor kararı olduğunu belirtti.Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.
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gareth bale, futbol, kariyer, real madrid, uefa şampiyonlar ligi
gareth bale, futbol, kariyer, real madrid, uefa şampiyonlar ligi
Gareth Bale 33 yaşında futbolu bıraktı
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Kariyerini Amerikan Birinci Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles'ta sürdüren Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, aktif futbol hayatını noktaladı.
Galler Milli Futbol Takımı'nın da kaptanı olan Gareth Bale, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkatlice ve uzun süre düşündükten sonra hem kulüp hem de milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerine yer verdi.
33 yaşındaki Bale, en skorer (41 gol) ve en fazla maça çıkan (111) futbolcusu olduğu Galler Milli Takımı'nı bırakmanın, kariyerinin açık ara en zor kararı olduğunu belirtti.
Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.
Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.