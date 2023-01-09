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https://sputniknews.com.tr/20230109/erzurumda-227-kacak-gocmen-afganistana-geri-gonderildi-1065534284.html
Erzurum'da 227 kaçak göçmen Afganistan'a geri gönderildi
Erzurum'da 227 kaçak göçmen Afganistan'a geri gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T08:30+0300
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.Bu çerçevede Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden son 2 günde toplam 272 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 Müdürü Cihangir Demir koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle hastanede yaptırılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.Burada pasaport işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, 2 charter seferleriyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e yollandı.Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2022'den bu yana Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 4 bin 996 Afganistan, 2 bin 239 Pakistan ve 1073'ü de diğer ülke vatandaşlarından oluşan 8 bin 308 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi.Yurda yasa dışı şekilde girmeye teşebbüs eden kaçak göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleri sonucunda engellendiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/kiliste-230-suriye-uyruklu-kacak-gocmen-yakalandi-1065528418.html
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türkiye, afganistan, afgan, afgan sığınmacı

Erzurum'da 227 kaçak göçmen Afganistan'a geri gönderildi

08:30 09.01.2023
© AA / İlhami ErkılıçTürkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA / İlhami Erkılıç
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.
Bu çerçevede Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden son 2 günde toplam 272 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 Müdürü Cihangir Demir koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle hastanede yaptırılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.
Burada pasaport işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, 2 charter seferleriyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e yollandı.
Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2022'den bu yana Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 4 bin 996 Afganistan, 2 bin 239 Pakistan ve 1073'ü de diğer ülke vatandaşlarından oluşan 8 bin 308 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi.
Yurda yasa dışı şekilde girmeye teşebbüs eden kaçak göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleri sonucunda engellendiği bildirildi.
Kilis’te, jandarma ekiplerinin düzenlediği 9 ayrı operasyonda Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
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