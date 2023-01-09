https://sputniknews.com.tr/20230109/dunyanin-en-akilli-kopek-cinsi-belli-oldu-1065549198.html

Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu

Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu

Finlandiya'da yapılan bir araştırmada, problem çözme, insanları anlama ve hızlı yanıt verme gibi farklı kriterlerle yapılan değerlendirmede en akıllı köpek... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T14:53+0300

2023-01-09T14:53+0300

2023-01-09T14:53+0300

yaşam

köpek

araştırma

finlandiya

cins

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Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları 13 farklı türden binden fazla köpeği karşı karşıya getirerek davranışsal ve zihinsel bir dizi testten geçirdi.Bilim insanları, köpekleri incelerken hangisinin 'en akıllı' olduğu sorusuna da yanıt aradı.Araştırma sonucunda, uzun bir süredir 'en akıllı köpek türü' olarak bilinen Border Collie cinsi köpeklerin aslında en akıllı köpekler olmadığı ortaya çıktı.Bulguları Scientific Reports isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, Belçika Malinois kurdu en zeki köpek olarak kayıtlara geçti.Polis birimleri tarafından da kullanılan köpeklerin bağımsız olduğu, problem çözmede, insanları anlamada ve tepkiye yanıt vermede 'kusursuz' olduğu belirtildi.Ayrıca araştırmada bu iki köpek türünün yanı sıra Hovawart türü köpekler ile Spanish Water Dog isimli köpek türü de üst sıralarda yer aldı.Araştırmayı yürüten Saara Junttila, yaptığı açıklamada, "Birçok türün kendine göre güçlü ve zayıf yanları var. Örneğin Labrador Retriever'lar insanları anlamada çok iyi ama problem çözme konusunda zayıf" dedi.Araştırmada yer alan Dr. Katriina Tiina ise, "Belçika Malinois kurtları birçok test sonucunda çok iyi sonuçlar aldı. Border Collies isimli çoban köpekleri de birçok testte iyi sonuçlar elde etti" ifadelerini kullandı.

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köpek, araştırma, finlandiya, cins