https://sputniknews.com.tr/20230109/bakan-ersoy-gazetecileri-takdir-etmemek-mumkun-degildir-1065562573.html

Bakan Ersoy: Gazetecileri takdir etmemek mümkün değildir

Bakan Ersoy: Gazetecileri takdir etmemek mümkün değildir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin olarak, “Gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ağırlığını, yaptıkları... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T20:55+0300

2023-01-09T20:55+0300

2023-01-09T20:56+0300

türkiye

mehmet nuri ersoy

gazeteci

10 ocak çalışan gazeteciler günü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.Bakan Ersoy, yayımladığı mesajda, günün teknolojisinin, haberi ve bilgiyi hiç olmadığı kadar hızlı yaydığını, etkisini muazzam ölçüde güçlendirdiğini belirtti.Kitlesel hareketler doğurabilen, yönetip yönlendirebilen bu hız ve etkinin nasıl kullanıldığının ulusal ve uluslararası siyasi ve toplumsal hareketlerin, olay ve eylemlerin sonucunu, ülkelerin ve milletlerin küresel algısını belirleyebildiğine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230108/bitlis-gazeteciler-cemiyetinde-hirsizlik-kapi-dahil-her-sey-calindi-1065504011.html

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mehmet nuri ersoy, gazeteci, 10 ocak çalışan gazeteciler günü