https://sputniknews.com.tr/20230109/bakan-ersoy-gazetecileri-takdir-etmemek-mumkun-degildir-1065562573.html
Bakan Ersoy: Gazetecileri takdir etmemek mümkün değildir
Bakan Ersoy: Gazetecileri takdir etmemek mümkün değildir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin olarak, “Gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ağırlığını, yaptıkları... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T20:55+0300
2023-01-09T20:55+0300
2023-01-09T20:56+0300
türkiye
mehmet nuri ersoy
gazeteci
10 ocak çalışan gazeteciler günü
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.Bakan Ersoy, yayımladığı mesajda, günün teknolojisinin, haberi ve bilgiyi hiç olmadığı kadar hızlı yaydığını, etkisini muazzam ölçüde güçlendirdiğini belirtti.Kitlesel hareketler doğurabilen, yönetip yönlendirebilen bu hız ve etkinin nasıl kullanıldığının ulusal ve uluslararası siyasi ve toplumsal hareketlerin, olay ve eylemlerin sonucunu, ülkelerin ve milletlerin küresel algısını belirleyebildiğine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230108/bitlis-gazeteciler-cemiyetinde-hirsizlik-kapi-dahil-her-sey-calindi-1065504011.html
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mehmet nuri ersoy, gazeteci, 10 ocak çalışan gazeteciler günü
mehmet nuri ersoy, gazeteci, 10 ocak çalışan gazeteciler günü
Bakan Ersoy: Gazetecileri takdir etmemek mümkün değildir
20:55 09.01.2023 (güncellendi: 20:56 09.01.2023) Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin olarak, “Gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ağırlığını, yaptıkları işin ne denli önemli olduğunu görmemek, görüp de takdir etmemek mümkün değildir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Bakan Ersoy, yayımladığı mesajda, günün teknolojisinin, haberi ve bilgiyi hiç olmadığı kadar hızlı yaydığını, etkisini muazzam ölçüde güçlendirdiğini belirtti.
Kitlesel hareketler doğurabilen, yönetip yönlendirebilen bu hız ve etkinin nasıl kullanıldığının ulusal ve uluslararası siyasi ve toplumsal hareketlerin, olay ve eylemlerin sonucunu, ülkelerin ve milletlerin küresel algısını belirleyebildiğine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:
"Hal böyleyken söz konusu bilgi ve haber akışının merkezinde yer alan gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ağırlığını, yaptıkları işin ne denli önemli olduğunu görmemek, görüp de takdir etmemek mümkün değildir. Mesleğini etik ilkelere bağlı kalarak, ülkesini ve milletini daima önceleyerek, dürüstlükten ödün vermeden, popülizmin değil gerçeğin yanında yer alarak icra eden; sabır ve sebatla hakkın, özgürlüğün, demokrasinin ve adaletin kalemi, insanlığın vicdanı olmaktan yılmayan bütün basın emekçilerimizi en kalbi şükran ve minnet duygularımla selamlıyor; Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."