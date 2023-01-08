https://sputniknews.com.tr/20230108/bitlis-gazeteciler-cemiyetinde-hirsizlik-kapi-dahil-her-sey-calindi-1065504011.html
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nde hırsızlık: Kapı dahil her şey çalındı
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nde hırsızlık: Kapı dahil her şey çalındı
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin Bitlis il merkezindeki ofisine giren kimliği belirsiz kişiler, cemiyet binasının kapısı dahil olmak üzere içerdeki tüm... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T02:40+0300
2023-01-08T02:40+0300
2023-01-08T02:42+0300
türkiye
bitlis
hırsızlık
bitlis gazeteciler cemiyeti
kapı
hırsız
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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin (BİGACEM) kent merkezindeki ofisine giren kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar cemiyet binasının kapısı dahil olmak üzere içerdeki tüm malzemeleri çaldı.Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal medya hesaplarından olayla ilgili 'Hırsızlar Bitlis Gazeteciler Cemiyetini talan etti' başlığıyla yapılan açıklamada, ofise giren hırsızların cemiyetin kapıları, arşivi, mobilyaları, elektronik cihazları, dernek evrakları ve demirbaşları dahil olmak üzere cemiyet binası içerisinde bulunan tüm malzemeleri çaldığı belirtildi.Sabah saatlerinde cemiyet ofisinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarını alan cemiyet Başkanı Sinan Aygül ve cemiyet yönetimi, gazeteciler ile birlikte ofise gitti.İhbar sonrası olay yerine gelen Bitlis Emniyetine bağlı polis ekipleri olay yerindeki ilk incelemelerinin ardından “Olay Yeri İnceleme” ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemelerini yapıp olayla ilgili tahkikat başlattı.Olay yerindeki incelemenin tamamlamasının ardından cemiyet yönetimiyle birlikte Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğine giden BİGACEM Başkanı Sinan Aygül konuyla ilgili şikayette bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan BİGACEM Başkanı Aygül, mesleki yaşantısı boyunca birçok hırsızlık haberine gittiğini ancak mağduru oldukları hırsızlık olayı gibi bir hırsızlık olayı ile ilk defa karşılaştığını söyledi.İğneden ipliğe cemiyet ofisinde ne var ne yoksa hırsız yada hırsızlar tarafından çalındığını vurgulayan Aygül, maddi zararın 200 bin liranın üzerinde olduğunu ifade etti.'Profesyonelce yapılmış, nitelikli bir soygun hem de'Hırsızlık olayının sadece maddi zararla sınırlı olmadığına dikkat çeken Aygül, BİGACEM tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen birçok projenin çekim kayıtlarının barındırıldığı cihazlar, arşivler ve cemiyete ait resmi evrak ve dernek defterlerinin de kayıp olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: 'Zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak şekilde'Hırsızların kimliğiyle ilgili bilgiler olduğunu ifade eden Aygül, "Emniyete haber verdik, asayiş ekipleri gelip ön incelemeyi yaptılar daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarını yaptılar. Karakolda ifade şikayetçi olarak yasal süreci başlattık. İlk etapta ulaşabildiğimiz bilgilere göre zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak şekilde. Emniyetin ve akabinde savcılığın yürüteceği tahkikatı bekliyoruz. Daha sonra ayrıntılı şekilde kamuoyuyla gereken bilgiyi paylaşacağız" dedi.
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bitlis, hırsızlık, bitlis gazeteciler cemiyeti, kapı, hırsız
bitlis, hırsızlık, bitlis gazeteciler cemiyeti, kapı, hırsız
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nde hırsızlık: Kapı dahil her şey çalındı
02:40 08.01.2023 (güncellendi: 02:42 08.01.2023) Abone ol
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin Bitlis il merkezindeki ofisine giren kimliği belirsiz kişiler, cemiyet binasının kapısı dahil olmak üzere içerdeki tüm malzemeleri çaldı. Cemiyet başkanı Sinan Aygül "İlk bilgilere göre zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak nitelikte" dedi.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin (BİGACEM) kent merkezindeki ofisine giren kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar cemiyet binasının kapısı dahil olmak üzere içerdeki tüm malzemeleri çaldı.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal medya hesaplarından olayla ilgili 'Hırsızlar Bitlis Gazeteciler Cemiyetini talan etti' başlığıyla yapılan açıklamada, ofise giren hırsızların cemiyetin kapıları, arşivi, mobilyaları, elektronik cihazları, dernek evrakları ve demirbaşları dahil olmak üzere cemiyet binası içerisinde bulunan tüm malzemeleri çaldığı belirtildi.
Sabah saatlerinde cemiyet ofisinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarını alan cemiyet Başkanı Sinan Aygül ve cemiyet yönetimi, gazeteciler ile birlikte ofise gitti.
İhbar sonrası olay yerine gelen Bitlis Emniyetine bağlı polis ekipleri olay yerindeki ilk incelemelerinin ardından “Olay Yeri İnceleme” ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemelerini yapıp olayla ilgili tahkikat başlattı.
Olay yerindeki incelemenin tamamlamasının ardından cemiyet yönetimiyle birlikte Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğine giden BİGACEM Başkanı Sinan Aygül konuyla ilgili şikayette bulundu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan BİGACEM Başkanı Aygül, mesleki yaşantısı boyunca birçok hırsızlık haberine gittiğini ancak mağduru oldukları hırsızlık olayı gibi bir hırsızlık olayı ile ilk defa karşılaştığını söyledi.
İğneden ipliğe cemiyet ofisinde ne var ne yoksa hırsız yada hırsızlar tarafından çalındığını vurgulayan Aygül, maddi zararın 200 bin liranın üzerinde olduğunu ifade etti.
'Profesyonelce yapılmış, nitelikli bir soygun hem de'
Hırsızlık olayının sadece maddi zararla sınırlı olmadığına dikkat çeken Aygül, BİGACEM tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen birçok projenin çekim kayıtlarının barındırıldığı cihazlar, arşivler ve cemiyete ait resmi evrak ve dernek defterlerinin de kayıp olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:
“Meslek hayatım boyunca adi hırsızlıktan, nitelikli hırsızlığa, yolsuzluğa kadar yüzlerce hırsızlık haberi yaptım. Böylesine ilk defa denk geliyorum ve ne yazık ki mağduru da biziz. Bitlis merkezde eski valilik binasında bulunan ve 2017 yılında valilik tarafından bize tahsis edilen merkez büromuz soyulmuş. Profesyonelce yapılmış, nitelikli bir soygun hem de. Kapısı kırılarak girilmemiş, bizzat kapının kendisi de sökülerek çalınmış. Büromuza giren kişi ya da kişiler kapısıyla beraber içerdeki bütün malzemeleri çalmış. Büro mobilyaları, elektronik cihazlar, mutfak malzemeleri, temizlik malzemelerine kadar her şey alınmış. Evraklarımızın, arşiv kayıtlarımızın bir kısmı yerlere saçılmış bir kısmı kayıp. Binada resmi kurumlar var, dernekler var, giriş kapısı mesai saatleri dışında kilitli bir bina. Nasıl olduğunu merak diyoruz ancak bütün sorumluları ortaya çıkarılacaktır.
'Zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak şekilde'
Hırsızların kimliğiyle ilgili bilgiler olduğunu ifade eden Aygül, "Emniyete haber verdik, asayiş ekipleri gelip ön incelemeyi yaptılar daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarını yaptılar. Karakolda ifade şikayetçi olarak yasal süreci başlattık. İlk etapta ulaşabildiğimiz bilgilere göre zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak şekilde. Emniyetin ve akabinde savcılığın yürüteceği tahkikatı bekliyoruz. Daha sonra ayrıntılı şekilde kamuoyuyla gereken bilgiyi paylaşacağız" dedi.