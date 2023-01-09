https://sputniknews.com.tr/20230109/arastirma-gazli-ocak-kullanimi-cocuklarda-astima-neden-oluyor-1065545026.html
Araştırma: Gazlı ocak kullanımı çocuklarda astıma neden oluyor
Araştırma: Gazlı ocak kullanımı çocuklarda astıma neden oluyor
ABD'de yürütülen bir araştırma, gazlı ocakta yemek pişirmenin çocuklarda astım hastalığına neden olabileceğini ortaya koydu. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T13:18+0300
2023-01-09T13:18+0300
2023-01-09T13:19+0300
yaşam
abd
doğalgaz
astım
çocuk
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Hakemli Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde bulguları yayınlanan araştırmadan ABD'deki çocuklarda görülen astım vakalarının yüzde 12.7'sinin gazlı ocaklarla ilgili olduğu sonucu çıktı.Ocaklar, solunum hasarı riskini artıran karbon monoksit, nitrojen dioksit ve formaldehit gibi zararlı gazların açığa çıkmasına neden oluyor.Düşünce kuruluşu RMI'nin Karbonsuz Binalar programının yöneticisi ve çalışmanın yazarlarından Brady Seals, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Bu önlenebilir bir durum. Bu çalışmanın farkındalığı artıracağını ve karar alıcılara bu konuda bir şeyler yapmak için ihtiyaç duydukları verileri sağlayabileceğini umuyoruz" dedi.Çalışma, ayrıca daha önceki, gazlı ocakların bulunduğu evlerde yaşayan çocuklarda astım gelişmesi riskinin yüzde 34 daha fazla olduğunu öne süren araştırmaları analiz ediyor.Araştırmaya göre, bu risk faktörü, ABD'deki hanelerin üçte birinden fazlasının gazla yemek pişirdiğini gösteren 2019 verileriyle birleştiğinde, yaklaşık 650 bin çocuğun astıma yakalanmasının sebebini ortaya çıkardı.Seals, mülk sahiplerinin evlerini elektrikli hale getirmesi gerektiğini, gazlı ocaklar ile çocukluk çağı astımı arasındaki ilişkiye dair on yıllardır süren çalışmaların olduğunu, ancak bunların ya gözardı edildiğini ya da rafa kaldırıldığını belirtti.Ayrıca Seals, "'İklim için kötüyse, muhtemelen sağlığınız için de kötü' şeklindeki anlayış, yaklaşık 3 yıl önce bu konuyu araştırmaya başlamamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.Seals, federal kurumların gözetimi artırması gerektiğini de sözlerine ekledi.Çalışmanın yazılmasına yardımcı olan RMI ve Rewiring America grupları, yeni inşaatlarda gaz bağlantılarını yasaklayan bina yönetmeliklerini savunuyor. Başta Kaliforniya olmak üzere onlarca kent bu politikayı 2019'dan beri uyguluyor.Fakat Cumhuriyetçilerin elinde olan en az 20 eyalet de yerel yönetimlerin binalarda fosil yakıtları kısıtlamasını yasaklayan kanunlar çıkardı.'Gazlı ocaklar bu yıl yasaklanabilir'Öte yandan ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu yetkilisi Richard Trumka, Chicago Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, gaz ocaklarını çocuklarda astım da dahil olmak üzere sağlık sorunlarıyla ilişkilendiren araştırmaların ardından kurumun yeni düzenlemeleri beraberinde getirebilecek resmi bir inceleme süreci başlatacağını kaydetti.Trumka, "İster emisyonları önemli ölçüde azaltmak, ister gaz ocaklarını tamamen yasaklamak olsun, yeni düzenlemeler hakkında konuşmamız gerekiyor. Bence bu yasaklanma olasılığını aklımızın köşesinde tutsak iyi lur, çünkü bu bizim alet çantamızda bulunan güçlü bir alet ve bu durumda gerçekçi bir olasılık" diye konuştu.Trumka, komisyonun mart ayında halktan bilgi istemeye başlayacağını ve düzenlemenin önümüzdeki aylarda gelebileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/petrol-fiyatlarindaki-artis-abd-devlerine-yaradi-exxon-ve-chevrondan-100-milyar-dolar-kar-1065295589.html
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abd, doğalgaz, astım, çocuk
abd, doğalgaz, astım, çocuk
Araştırma: Gazlı ocak kullanımı çocuklarda astıma neden oluyor
13:18 09.01.2023 (güncellendi: 13:19 09.01.2023) Abone ol
ABD'de yürütülen bir araştırma, gazlı ocakta yemek pişirmenin çocuklarda astım hastalığına neden olabileceğini ortaya koydu.
Hakemli Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde bulguları yayınlanan araştırmadan ABD'deki çocuklarda görülen astım vakalarının yüzde 12.7'sinin gazlı ocaklarla ilgili olduğu sonucu çıktı.
Ocaklar, solunum hasarı riskini artıran karbon monoksit, nitrojen dioksit ve formaldehit gibi zararlı gazların açığa çıkmasına neden oluyor.
Düşünce kuruluşu RMI'nin Karbonsuz Binalar programının yöneticisi ve çalışmanın yazarlarından Brady Seals, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Bu önlenebilir bir durum. Bu çalışmanın farkındalığı artıracağını ve karar alıcılara bu konuda bir şeyler yapmak için ihtiyaç duydukları verileri sağlayabileceğini umuyoruz" dedi.
Çalışma, ayrıca daha önceki, gazlı ocakların bulunduğu evlerde yaşayan çocuklarda astım gelişmesi riskinin yüzde 34 daha fazla olduğunu öne süren araştırmaları analiz ediyor.
Araştırmaya göre, bu risk faktörü, ABD'deki hanelerin üçte birinden fazlasının gazla yemek pişirdiğini gösteren 2019 verileriyle birleştiğinde, yaklaşık 650 bin çocuğun astıma yakalanmasının sebebini ortaya çıkardı.
Seals, mülk sahiplerinin evlerini elektrikli hale getirmesi gerektiğini, gazlı ocaklar ile çocukluk çağı astımı arasındaki ilişkiye dair on yıllardır süren çalışmaların olduğunu, ancak bunların ya gözardı edildiğini ya da rafa kaldırıldığını belirtti.
Ayrıca Seals, "'İklim için kötüyse, muhtemelen sağlığınız için de kötü' şeklindeki anlayış, yaklaşık 3 yıl önce bu konuyu araştırmaya başlamamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.
Seals, federal kurumların gözetimi artırması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Çalışmanın yazılmasına yardımcı olan RMI ve Rewiring America grupları, yeni inşaatlarda gaz bağlantılarını yasaklayan bina yönetmeliklerini savunuyor. Başta Kaliforniya olmak üzere onlarca kent bu politikayı 2019'dan beri uyguluyor.
Fakat Cumhuriyetçilerin elinde olan en az 20 eyalet de yerel yönetimlerin binalarda fosil yakıtları kısıtlamasını yasaklayan kanunlar çıkardı.
'Gazlı ocaklar bu yıl yasaklanabilir'
Öte yandan ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu yetkilisi Richard Trumka, Chicago Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, gaz ocaklarını çocuklarda astım da dahil olmak üzere sağlık sorunlarıyla ilişkilendiren araştırmaların ardından kurumun yeni düzenlemeleri beraberinde getirebilecek resmi bir inceleme süreci başlatacağını kaydetti.
Trumka, "İster emisyonları önemli ölçüde azaltmak, ister gaz ocaklarını tamamen yasaklamak olsun, yeni düzenlemeler hakkında konuşmamız gerekiyor. Bence bu yasaklanma olasılığını aklımızın köşesinde tutsak iyi lur, çünkü bu bizim alet çantamızda bulunan güçlü bir alet ve bu durumda gerçekçi bir olasılık" diye konuştu.
Trumka, komisyonun mart ayında halktan bilgi istemeye başlayacağını ve düzenlemenin önümüzdeki aylarda gelebileceğini kaydetti.