https://sputniknews.com.tr/20230102/petrol-fiyatlarindaki-artis-abd-devlerine-yaradi-exxon-ve-chevrondan-100-milyar-dolar-kar-1065295589.html
Petrol fiyatlarındaki artış ABD devlerine yaradı: Exxon ve Chevron'dan 100 milyar dolar kar
Petrol fiyatlarındaki artış ABD devlerine yaradı: Exxon ve Chevron'dan 100 milyar dolar kar
Koronavirüsün küresel ekonomide yarattığı durgunluktan kaynaklanan fiyat düşüşleri, iklim stratejilerine ilişkin tartışmalar ve Rus petrolüne uygulanan tavan... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T14:45+0300
2023-01-02T14:45+0300
2023-01-02T14:45+0300
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ABD'li petrol devleri ExxonMobil ve Chevron, 2022 yılında yaklaşık 100 milyar dolar kar elde etti. S&P Capital IQ tarafından derlenen Wall Street tahminlerine göre, 2022'de Exxon'un 56 milyar dolar, Chevron'un da 37 milyar dolarlık kazanç açıklaması bekleniyordu.Şirketler üzerindeki baskı, Exxon üç yönetim kurulu koltuğunun kontrolünü aktivist koruma fonu Engine No. 1'e sattığında zirveye ulaşmıştı. Ancak şirketler, iklim değişikliği konusundaki stratejilerini gözden geçirme çağrılarına büyük ölçüde direndi. Exxon CEO'su Darren Woods, kar oranıyla ilgili açıklamasında, bu rekorun 'doğru yolda olduklarının kanıtı olduğunu' söylemişti.Exxon, halihazırda geri satın alınan yaklaşık 15 milyar dolarlık hisse dahil olmak üzere, 2024 yılına kadar kendi hisselerinin 50 milyar dolarını geri satın almayı planladığını duyurdu. Chevron ise, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde hissesini geri satın alacağını açıkladı.Şirketlerin hisse geri alımlarına odaklanması ise, ABD ve Avrupa'daki yüksek enflasyon oranları nedeniyle tepkilere de yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey uluslararası enerji danışmanı Amos Hochstein, Aralık ayında Financial Times'a yaptığı açıklamada, şirketlerin hisse geri alımlarına odaklanmalarının 'Amerikan olmadığını' ve şirketlerin bunun yerine arzı artırmak ve fiyatları düşürmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söylemişti.Öte yandan, her iki şirket de, iklim değişikliğiyle mücadele için ekonomiyi fosil yakıtlardan uzaklaştırmaya yönelik yaygın çabalara rağmen, petrol ve gazın küresel ekonomiye on yıllar boyunca güç vermeye devam edeceğini savunuyor. Exxon, bu süre zarfında doğal gaz tüketiminin yüzde 50'ye yakın artacağını öngörüyor. Bu görünüm, petrol üretimini 2030 yılına kadar yarıya indirme taahhüdünde bulunan ve petrol talebinin önümüzdeki on yılın başından itibaren düşmesini ve 2050 yılına kadar en az yüzde 20 düşmesini bekleyen İngiliz rakibi BP ile çelişiyor. Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth de, FT'ye yaptığı açıklamada fosil yakıtların 20 yıl boyunca hala 'dünyayı yönetiyor olacağını' söylemişti.
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abd, exxon mobil, chevron, petrol, fosil, fosil yakıt, kar
abd, exxon mobil, chevron, petrol, fosil, fosil yakıt, kar
Petrol fiyatlarındaki artış ABD devlerine yaradı: Exxon ve Chevron'dan 100 milyar dolar kar
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Koronavirüsün küresel ekonomide yarattığı durgunluktan kaynaklanan fiyat düşüşleri, iklim stratejilerine ilişkin tartışmalar ve Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamalarının gölgesinde, petrol devleri kar oranları açısından keskin bir dönüş yaşadı. ExxonMobil ve Chevron, 2022 yılında yaklaşık 100 milyar dolar kar elde etti.
ABD'li petrol devleri ExxonMobil ve Chevron, 2022 yılında yaklaşık 100 milyar dolar kar elde etti.
S&P Capital IQ tarafından derlenen Wall Street tahminlerine göre, 2022'de Exxon'un 56 milyar dolar, Chevron'un da 37 milyar dolarlık kazanç açıklaması bekleniyordu.
Şirketler üzerindeki baskı, Exxon üç yönetim kurulu koltuğunun kontrolünü aktivist koruma fonu Engine No. 1'e sattığında zirveye ulaşmıştı. Ancak şirketler, iklim değişikliği konusundaki stratejilerini gözden geçirme çağrılarına büyük ölçüde direndi.
Exxon CEO'su Darren Woods, kar oranıyla ilgili açıklamasında, bu rekorun 'doğru yolda olduklarının kanıtı olduğunu' söylemişti.
Exxon, halihazırda geri satın alınan yaklaşık 15 milyar dolarlık hisse dahil olmak üzere, 2024 yılına kadar kendi hisselerinin 50 milyar dolarını geri satın almayı planladığını duyurdu. Chevron ise, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde hissesini geri satın alacağını açıkladı.
Şirketlerin hisse geri alımlarına odaklanması ise, ABD ve Avrupa'daki yüksek enflasyon oranları nedeniyle tepkilere de yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey uluslararası enerji danışmanı Amos Hochstein, Aralık ayında Financial Times'a yaptığı açıklamada, şirketlerin hisse geri alımlarına odaklanmalarının 'Amerikan olmadığını' ve şirketlerin bunun yerine arzı artırmak ve fiyatları düşürmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söylemişti.
Öte yandan, her iki şirket de, iklim değişikliğiyle mücadele için ekonomiyi fosil yakıtlardan uzaklaştırmaya yönelik yaygın çabalara rağmen, petrol ve gazın küresel ekonomiye on yıllar boyunca güç vermeye devam edeceğini savunuyor.
Exxon, bu süre zarfında doğal gaz tüketiminin yüzde 50'ye yakın artacağını öngörüyor. Bu görünüm, petrol üretimini 2030 yılına kadar yarıya indirme taahhüdünde bulunan ve petrol talebinin önümüzdeki on yılın başından itibaren düşmesini ve 2050 yılına kadar en az yüzde 20 düşmesini bekleyen İngiliz rakibi BP ile çelişiyor.
Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth de, FT'ye yaptığı açıklamada fosil yakıtların 20 yıl boyunca hala 'dünyayı yönetiyor olacağını' söylemişti.