https://sputniknews.com.tr/20230109/almanya-maliye-bakani-lindner-dokunulmazliginin-kaldirilmasiyla-karsi-karsiya-1065536488.html

Almanya Maliye Bakanı Lindner dokunulmazlığının kaldırılmasıyla karşı karşıya

Almanya Maliye Bakanı Lindner dokunulmazlığının kaldırılmasıyla karşı karşıya

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in milletvekili olarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla karşı karşıya kalabileceği iddia edildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T10:04+0300

2023-01-09T10:04+0300

2023-01-09T10:04+0300

dünya

christian lindner

almanya

dokunulmazlık

hür demokrat parti (fdp)

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Tagesspiegel gazetesinin haberinde, Lindner’in bir özel bankanın tanıtım videosunda yer aldığı ve bankanın da Lindner’in ev alımını finanse ettiği öne sürüldü.Haberde, Lindner’in Ocak 2021’de 1.65 milyon euro'ya satın aldığı ev ve bu evin yüksek tadilat ve onarım maliyetleri için BBBank’tan 2.35 milyon euro'luk kredi kullanmasını gizlediği belirtildi.Lindner’in Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren BBBank’ın 100. yıl dönümü için bakan olarak selamlama konuşması yaptığı ve videonun Mayıs 2022’de yayınlandığı aktarılan haberde, Lindner’in videoda yer almasından sonra Temmuz 2022’nin başlarında BBBank’tan 450 bin euro'luk başka bir kredi kullandığı da vurgulandı.Haberde, Berlin Başsavcılığı Yolsuzluk Dairesi’nin şu anda konuyla ilgili resmi olarak soruşturma yapabilmek için Lindner’in milletvekili olarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını incelediği iddia edildi.Ayrıca haberde, Hür Demokrat Partili (FDP) politikacı Lindner’in sadece yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla değil, menfaat sağladığı için cezai kovuşturmayla da karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.Lindner, söz konusu kredi ile bankanın tanıtım videosunda bakan olarak selamlama konuşması arasında bir bağlantı olduğunu reddederek, bakan olarak banka ile özel iş ilişkisini açıklama yükümlülüğü olmadığını savundu.2013’ten beri FDP genel başkanı olan Lindner, 7 Aralık 2021’de Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve FDP’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinde maliye bakanı olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230104/almanya-polonyanin-2-dunya-savasina-iliskin-tazminat-talebini-reddetti-1065370956.html

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christian lindner, almanya, dokunulmazlık, hür demokrat parti (fdp)