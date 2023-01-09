Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşuyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230109/alkollu-cikan-surucuden-polise-bu-kadar-heyecan-yapmaya-gerek-yok-1065543878.html
Alkollü çıkan sürücüden polise: 'Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok'
Alkollü çıkan sürücüden polise: 'Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok'
Bursa'da alkollü sürücüler, polis uygulama noktasından kaçamadı. 2.96 promil alkollü çıkan bir sürücü, "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok" diyerek polis... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T13:07+0300
2023-01-09T13:15+0300
alkol testi
polis
trafik
türkiye
alkollü sürücü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065544167_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_962bd13d4e7186e6ec58fbe557cca6b5.jpg
Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi'nde uygulaması noktası kuran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçları durdurarak sürücülerin önce alkol testini, ardından aracın sorgulamasını yaptı. Denetimlerde alkollü ve aracının eksiği olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bir hafif ticari aracı durduran ekiplerin yaptığı alkol testinde sürücü 2.96 promil alkollü çıktı. Sürücü aracının bağlanmaması için bir süre polisi ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sürücü ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçunu işlediği için polis merkezi ekibi uygulama noktasına çağırıldı. Sürücü, olay yerine gelen polislere "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok" diyerek çıkıştı.Uygulama noktasında diğer bir sürücü ise 1.56 promil alkollü çıktı. Sürücü evinin uygulama noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, aracının bağlanmaması için polisleri ikna etmeye çalıştı. Olay yerinde çekim yapan gazeteciye ise sürücü, "Arabaya binmesem olurdu aslında, yapacak bir şey yok. Ben bir de şehit ailesiyim, diyecek bir şeyim yok. Yüzde yüz haklısınız" dedi.Her iki sürücüye de alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza yazıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/kadikoyde-denetime-takilan-vatandastan-gazeteciye-asko-ben-instagrammerim-ekmek-cikmaz-benden-1064833792.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065544167_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ee97c11c0312b08cb400d5df1112d738.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alkol testi, polis, trafik, alkollü sürücü
alkol testi, polis, trafik, alkollü sürücü

Alkollü çıkan sürücüden polise: 'Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok'

13:07 09.01.2023 (güncellendi: 13:15 09.01.2023)
© İHAYüksek promil, alkol testi
Yüksek promil, alkol testi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bursa'da alkollü sürücüler, polis uygulama noktasından kaçamadı. 2.96 promil alkollü çıkan bir sürücü, "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok" diyerek polis memurlarına çıkıştı.
Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi'nde uygulaması noktası kuran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçları durdurarak sürücülerin önce alkol testini, ardından aracın sorgulamasını yaptı. Denetimlerde alkollü ve aracının eksiği olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bir hafif ticari aracı durduran ekiplerin yaptığı alkol testinde sürücü 2.96 promil alkollü çıktı.
Sürücü aracının bağlanmaması için bir süre polisi ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sürücü ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçunu işlediği için polis merkezi ekibi uygulama noktasına çağırıldı. Sürücü, olay yerine gelen polislere "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok" diyerek çıkıştı.
Uygulama noktasında diğer bir sürücü ise 1.56 promil alkollü çıktı. Sürücü evinin uygulama noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, aracının bağlanmaması için polisleri ikna etmeye çalıştı. Olay yerinde çekim yapan gazeteciye ise sürücü, "Arabaya binmesem olurdu aslında, yapacak bir şey yok. Ben bir de şehit ailesiyim, diyecek bir şeyim yok. Yüzde yüz haklısınız" dedi.
Her iki sürücüye de alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza yazıldı.
Kadıköy’de denetime takılan vatandaştan gazeteciye: 'Aşko ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz benden' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
YAŞAM
Kadıköy’de denetime takılan vatandaştan gazeteciye: 'Aşko ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz benden'
21 Aralık 2022, 14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала