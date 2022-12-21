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https://sputniknews.com.tr/20221221/kadikoyde-denetime-takilan-vatandastan-gazeteciye-asko-ben-instagrammerim-ekmek-cikmaz-benden-1064833792.html
Kadıköy’de denetime takılan vatandaştan gazeteciye: 'Aşko ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz benden'
Kadıköy’de denetime takılan vatandaştan gazeteciye: 'Aşko ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz benden'
Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetime alkollü şekilde araç kullanarak takılan şahsa para cezası kesildi. Alkollü şahısın yanında... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T14:51+0300
2022-12-21T14:51+0300
yaşam
kadıköy
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Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.Denetime takılan bir şahsa 1.30 promil alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün yanındaki arkadaşının kucağındaki alkol şişelerini saklaması dikkat çekti.Denetime alkollü takılan vatandaş, “Aşko alkol denetime takılmadık, polis ağabeyler taksiciyi boş geçince bizi tutukladılar. Aşko kucağımdakiler, alkol bunlar. Boşuna yoruluyorsun, ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz sana benden. Sen ünlü değilsin, yakışıklı değilsin, tanımıyorum. Aşko taksi çağırsana, hangi kanalsınız. Aşko polislerden kaçın. Alkollü araç kullanmayıp polislerden kaçın. Aşko evet taksi yok sağ olsun İmamoğlu taksileri çağırmıyor. Sende akıllı bir çocuksun, Instagramdan takip edin” diye konuştu.
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Kadıköy’de denetime takılan vatandaştan gazeteciye: 'Aşko ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz benden'

14:51 21.12.2022
© İHAKadıköy’de denetime takılan vatandaştan gazeteciye: 'Aşko ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz benden'
Kadıköy’de denetime takılan vatandaştan gazeteciye: 'Aşko ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz benden' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© İHA
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Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetime alkollü şekilde araç kullanarak takılan şahsa para cezası kesildi. Alkollü şahısın yanında bulunan arkadaşı, “Aşko ben Instagrammer'ım benden sana ekmek çıkmaz. Aşko alkollü araç kullanmayıp polislerden kaçın” dedi.
Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.
Denetime takılan bir şahsa 1.30 promil alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün yanındaki arkadaşının kucağındaki alkol şişelerini saklaması dikkat çekti.
Denetime alkollü takılan vatandaş, “Aşko alkol denetime takılmadık, polis ağabeyler taksiciyi boş geçince bizi tutukladılar. Aşko kucağımdakiler, alkol bunlar. Boşuna yoruluyorsun, ben Instagrammer'im, ekmek çıkmaz sana benden. Sen ünlü değilsin, yakışıklı değilsin, tanımıyorum. Aşko taksi çağırsana, hangi kanalsınız. Aşko polislerden kaçın. Alkollü araç kullanmayıp polislerden kaçın. Aşko evet taksi yok sağ olsun İmamoğlu taksileri çağırmıyor. Sende akıllı bir çocuksun, Instagramdan takip edin” diye konuştu.
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