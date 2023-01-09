https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-kandemir-hazirandan-once-bayram-sonrasi-secime-gidelim-istiyoruz-1065553886.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Hazirandan önce bayram sonrası seçime gidelim istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Hazirandan önce bayram sonrası seçime gidelim istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "İstiyoruz ki bu iş hazirana kalmasın. Hazirandan önce, bayram sonrası seçime gidelim, sandık milletimizin önüne... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T16:45+0300

2023-01-09T16:45+0300

2023-01-09T16:48+0300

seçim

politika

ak parti

erkan kandemir

recep tayyip erdoğan

bayram

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin soruya Kandemir, seçimlerin tarihinin belli olduğunu ancak birkaç gerekçeyle güncellemenin gerekli olduğunu düşündüklerini söyledi.Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılımın, sandığa ulaşımın en yüksek seviyede olmasının temel gerekçeleri olduğunu belirten Kandemir, yaz aylarında okulların kapandığını, insanların Anadolu'ya gittiğini, tatile çıktığını hatırlattı.Bu kapsamda seçim tarihini, hazirana kalmadan, millet iradesi sandığa tam olarak yansıyacak şekilde güncellemenin makul olduğuna inandıklarını dile getiren Kandemir, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisi olduğuna, isterse bunu kullanabileceğine işaret etti.Kandemir, geçen yıl 6 Nisan'da, milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla Seçim Yasası'nda birtakım değişiklikler yapıldığını, bu yıl 6 Nisan'dan sonraki bir seçim tarihine muhalefet partilerinin 'rıza göstermeyeceklerini ifade ettiğini' hatırlattı.'Cumhurbaşkanı'mız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidilecek şekilde değerlendirilebilir'"Millet sandığa gitsin, hangi partiye, adaya oy verecekse gönül rahatlığıyla versin" isteğinde olduklarını dile getiren Kandemir, "Biz, seçime katılımıyla övünen bir ülkeyiz. Avrupa'da seçime katılımın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bunu muhafaza edelim istiyoruz" dedi.Bu açıdan baktıklarında, seçim tarihi güncellemesinin makul olduğuna inandıklarını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-partili-bilgic-secimler-en-gec-7-14-mayista-yapilir-1065536018.html

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seçim, ak parti, erkan kandemir, recep tayyip erdoğan, bayram