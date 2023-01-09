https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-partili-bilgic-secimler-en-gec-7-14-mayista-yapilir-1065536018.html
AK Partili Bilgiç: Seçimler en geç 7-14 Mayıs’ta yapılır
AK Partili Bilgiç: Seçimler en geç 7-14 Mayıs’ta yapılır
AK Partili Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T09:34+0300
2023-01-09T09:34+0300
2023-01-09T09:34+0300
politika
türkiye
2023
cumhurbaşkanlığı seçimi
seçim takvimi
erken seçim
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Ekonomim gazetesine konuşan AK Parti Isparta Milletvekili TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlere ve ekonomi modeline ilişkin olarak mesajlar verdi.Bilgiç, seçim tarihiyle ilgili öngörüsünü şöyle açıkladı:Bilgiç, "partilerin hazırlık dönemleri açısından bakıldığında Nisan ayını erken bir tarih olarak gördüğünü" dile getirdi.'Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikası doğru'"Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikasının doğru" olduğunu savunan Bilgiç, şöyle konuştu:
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türkiye, 2023, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim takvimi, erken seçim
türkiye, 2023, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim takvimi, erken seçim
AK Partili Bilgiç: Seçimler en geç 7-14 Mayıs’ta yapılır
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AK Partili Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi.
Ekonomim gazetesine konuşan
AK Parti Isparta Milletvekili TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlere ve ekonomi modeline ilişkin olarak mesajlar verdi.
Bilgiç, seçim tarihiyle ilgili öngörüsünü şöyle açıkladı:
"Kurban Bayramı, Hac dönemi, okulların tatil olması, üniversite sınavı dikkate alındığında seçimlerin Haziran'a kalmadan Mayıs ayı içerisinde bir tarihte olacağı net diyebiliriz. Meclisten, Mayıs ayına ilişkin bir kararı çıkarabilmek mümkün olur mu olmaz mı önümüzdeki süreçte ilgili arkadaşların yapmış olacakları temaslarla netleşeceğini düşünüyorum. Öyle olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek. 6 Nisan’dan sonrası için muhalefetin açıklamaları var ama netice itibariyle bütün bu Haziran ayının takvimini de göz önüne aldığımızda en geç Mayıs ayının 7 ‘si ya da 14’ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten aday listelerinin belirlenmesi ve teslim edilmesi, Nisan başına tekabül ediyor. Önümüzde de epey bir iş yükü var, ocak, şubat ve mart aylarında Meclisin çok yoğun bir çalışma içerisinde olacağını düşünüyorum. Ben siyasi partilerin kendi içlerinde bu süre içerisinde belli bir noktaya gelebileceklerine de inanıyorum."
Bilgiç, "partilerin hazırlık dönemleri açısından bakıldığında Nisan ayını erken bir tarih olarak gördüğünü" dile getirdi.
'Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikası doğru'
"Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikasının doğru" olduğunu savunan Bilgiç, şöyle konuştu:
"Türkiye’nin uygulamış olduğu bu politika bugünkü konjonktür içerisinde doğru bir politikadır. Bu ülke geçmişte yüzde 200 -300 enflasyonları yaşadı sonuçta tek hanelere kadar da indirildi. 2023’ün ilk aylarında temel hedef, enflasyonu iyice aşağılara çekmek, bununla ilgili Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimi gerekli kararları alıyorlar ve başarılı olacaklarını düşünüyorum."