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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakem tepkisi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakem tepkisi
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'e 2-1 yenilen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakem yönetimine tepki gösterdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T22:09+0300
2023-01-09T22:10+0300
spor
adana
adana demirspor
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancak, "Bu maça gelirken Arda Kardeşler atandığı zaman ben federasyonu aradım. Dedim ki ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geçen sene yine bu statta yine olmayan bir penaltı VAR'da oluşturuldu ve o maçı da 2-1 kaybettik. Arda Kardeşler, bugün de bu maçı katletti. 2-1'den sonra eyyamcılık yaparak, takdir haklarını bizden yana kullansa da... İlk yarı penaltı pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonda VAR çağırmıyorsa, bizim penaltı verilen maçta çağırılmaması gerekiyor. Yani başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Ben federasyonu arayıp, bu maçla ilgili endişelerimi dile getirdim. Maalesef aynısını yaşadık" ifadelerini kullandı.'Derhal ve ivedilikle MHK'nın istifasını istemesi gerek'Karşılaşma sonunda yaşanan gerilimde oyuncuları yatıştırmak için Göksel Gümüşdağ ile birlikte sahaya indiklerini belirten Sancak, şöyle konuştu:"Kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş'"Transfer yapmaya gerek yok. Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş. Kimin ligden düşeceği de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya gerek duymuyorum" sözlerini kullanan Murat Sancak, şunları kaydetti:
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adana, adana demirspor, murat sancak
adana, adana demirspor, murat sancak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakem tepkisi

22:09 09.01.2023 (güncellendi: 22:10 09.01.2023)
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı Murat Sancak da (sağda), çalışmaları takip etti.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı Murat Sancak da (sağda), çalışmaları takip etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
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Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'e 2-1 yenilen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakem yönetimine tepki gösterdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye seslenen Sancak, "Derhal ve ivedilikle MHK'nın istifasını istemesi gerek" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancak, "Bu maça gelirken Arda Kardeşler atandığı zaman ben federasyonu aradım. Dedim ki ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geçen sene yine bu statta yine olmayan bir penaltı VAR'da oluşturuldu ve o maçı da 2-1 kaybettik. Arda Kardeşler, bugün de bu maçı katletti. 2-1'den sonra eyyamcılık yaparak, takdir haklarını bizden yana kullansa da... İlk yarı penaltı pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonda VAR çağırmıyorsa, bizim penaltı verilen maçta çağırılmaması gerekiyor. Yani başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Ben federasyonu arayıp, bu maçla ilgili endişelerimi dile getirdim. Maalesef aynısını yaşadık" ifadelerini kullandı.
© AAMedipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. İlk yarı sonrası protokolde tartışma yaşandı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. İlk yarı sonrası protokolde tartışma yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. İlk yarı sonrası protokolde tartışma yaşandı.
© AA

'Derhal ve ivedilikle MHK'nın istifasını istemesi gerek'

Karşılaşma sonunda yaşanan gerilimde oyuncuları yatıştırmak için Göksel Gümüşdağ ile birlikte sahaya indiklerini belirten Sancak, şöyle konuştu:
"Aslında Beşiktaş maçına gitmek gerek. Önceki sene Adana'daki Beşiktaş maçını katleden Şansalan ve ekibi, İstanbul'daki maça da verildi. O maçta yaşananlara baktığınız zaman 3 penaltı ve 1 kırmızı kart verilmedi. Sivasspor-Galatasaray maçında verilmeyen golle gölgede bırakıldı. MHK gözümüze soka soka, bir önceki yıl problem yaşadığımız hakemi, maç verilmemesine rağmen Beşiktaş-Adana Demirspor maçına veriliyor. Adana Demirspor-Başakşehir maçına verilse yine sesimizi çıkartmayacağız. Başka bir maça verilse yine sesimizi çıkartmayacağız. Burada kesinlikle art niyet arıyoruz. Buradan Sayın Mehmet Büyükekşi'ye mesajım olsun, güzel işler yapıyorsun, iyi niyetli çalışıyorsun, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nu istifaya davet ettin, istifa ettiler. Şu dakikadan itibaren bu ligin doğru düzgün, adaletli gitmesini istiyorsan derhal ve ivedilikle MHK'nın istifasını istemesi gerek"
"Kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş'
"Transfer yapmaya gerek yok. Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş. Kimin ligden düşeceği de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya gerek duymuyorum" sözlerini kullanan Murat Sancak, şunları kaydetti:
"Hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımızda engellerle karşılaşıyoruz. Şu an Adana Demirspor, futbol kamuoyunun severek izlediği bir takım. Maalesef görüyoruz her maçta engelleniyoruz. Bir Gaziantep maçımız var evlere şenlik. Ofsayt olan golü, gole çevirmek için 7 dakika uğraşıldı. O maçta 4 dakikada kırmızı kart pozisyonu vardı. İki su molası, 10 değişiklik var. Verilen uzatma 6 dakika. Bunu da hepinizin takdirine bırakıyorum. MHK'nın artık bu işi kaldırma şansı yok. Önümüzdeki maçlarda en ufak bir şeyde yine gündeme gelecek. Onun için Mehmet Büyükekşi'ye yine söylüyorum. Nasıl iki kurulu değiştirdiysen, derhal MHK'yı da değiştir. Çünkü gözümüze basa basa istedikleri gibi at koşturuyorlar. İşin özü bu. Allah yardımcımız olsun. Bir iddiamız, hedefimiz yok. Aslında transfer yapmaya da gerek yok. Türk futbolu böyle devam ederse daha da geriye gidecek. 500 milyon dolar yayın ihalesinden, bugün 114 milyon dolara düşmüşsek bunun iyi araştırılması gerek."
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