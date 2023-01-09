https://sputniknews.com.tr/20230109/adana-demirspor-baskani-murat-sancaktan-hakem-tepkisi-1065564670.html

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakem tepkisi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan hakem tepkisi

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'e 2-1 yenilen Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakem yönetimine tepki gösterdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T22:09+0300

2023-01-09T22:09+0300

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adana

adana demirspor

murat sancak

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancak, "Bu maça gelirken Arda Kardeşler atandığı zaman ben federasyonu aradım. Dedim ki ne yapmaya çalışıyorsunuz? Geçen sene yine bu statta yine olmayan bir penaltı VAR'da oluşturuldu ve o maçı da 2-1 kaybettik. Arda Kardeşler, bugün de bu maçı katletti. 2-1'den sonra eyyamcılık yaparak, takdir haklarını bizden yana kullansa da... İlk yarı penaltı pozisyonumuz var. Eğer o pozisyonda VAR çağırmıyorsa, bizim penaltı verilen maçta çağırılmaması gerekiyor. Yani başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Ben federasyonu arayıp, bu maçla ilgili endişelerimi dile getirdim. Maalesef aynısını yaşadık" ifadelerini kullandı.'Derhal ve ivedilikle MHK'nın istifasını istemesi gerek'Karşılaşma sonunda yaşanan gerilimde oyuncuları yatıştırmak için Göksel Gümüşdağ ile birlikte sahaya indiklerini belirten Sancak, şöyle konuştu:"Kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş'"Transfer yapmaya gerek yok. Ben buradan bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş. Kimin ligden düşeceği de kendilerine göre bellidir. Transfer yapmaya gerek duymuyorum" sözlerini kullanan Murat Sancak, şunları kaydetti:

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