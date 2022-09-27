https://sputniknews.com.tr/20220927/onder-karaveli-adanasporun-yeni-teknik-direktoru-oldu-1061661751.html

Önder Karaveli, Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Önder Karaveli, Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Adanaspor, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile anlaştığını duyurdu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T13:01+0300

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spor

önder karaveli

adanaspor

teknik direktör

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevi için Önder Karaveli ile anlaşma sağlandığını açıkladı.Turuncu beyazlılar, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını ve yarın imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220315/onder-karaveli-kazanmayi-hak-edecek-oyun-oynamadik-1054717934.html

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önder karaveli, adanaspor, teknik direktör