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https://sputniknews.com.tr/20220927/onder-karaveli-adanasporun-yeni-teknik-direktoru-oldu-1061661751.html
Önder Karaveli, Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu
Önder Karaveli, Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu
Adanaspor, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile anlaştığını duyurdu. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T13:01+0300
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spor
önder karaveli
adanaspor
teknik direktör
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevi için Önder Karaveli ile anlaşma sağlandığını açıkladı.Turuncu beyazlılar, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını ve yarın imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220315/onder-karaveli-kazanmayi-hak-edecek-oyun-oynamadik-1054717934.html
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önder karaveli, adanaspor, teknik direktör
önder karaveli, adanaspor, teknik direktör

Önder Karaveli, Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu

13:01 27.09.2022
© AAÖnder Karaveli
Önder Karaveli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© AA
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Adanaspor, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile anlaştığını duyurdu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük görevi için Önder Karaveli ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Turuncu beyazlılar, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını ve yarın imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
"Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir."
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