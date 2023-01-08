https://sputniknews.com.tr/20230108/tesk-baskanindan-cumhurbaskani-erdogana-eyt-mektubu-esnaf-ve-sanatkar-da-yararlanmali-1065510561.html
TESK Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT mektubu: Esnaf ve sanatkar da yararlanmalı
TESK Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT mektubu: Esnaf ve sanatkar da yararlanmalı
TESK Genel Başkanı Palandöken, EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirtti. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T11:09+0300
2023-01-08T11:09+0300
2023-01-08T11:12+0300
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
recep tayyip erdoğan
bendevi palandöken
mektup
ekonomi
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’ndan (TESK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların da yer alması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.Palandöken mektubunda, bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT'den esnaf ve sanatkarın yararlanamadığını, esnafın 9 bin iş gününde emekli olduğunu aktardı. Palandöken, "SSK'lıların 7 bin 200 iş gününde emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyor, yine aynı şekilde bayanlar yararlanıyor ama esnaf ve sanatkar olduğu zaman 9 bin günde oluyor. Aradaki prim gün sayısı önemli. Ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan esnaf da yararlanmalı. Yani işçiler 5 bin prim günü ile emekli olacakken, esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Emeklilik için gereken prim gün sayılarındaki farklılık Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık ortadan kaldırılmalı" değerlendirmesinde bulundu.Norm ve standart birliğinin sağlanması için emeklilik şartlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Palandöken, "2000 yılından önce oda, sicil ve vergi kaydı olduğu halde Bağ-Kur kaydı olamayan esnafa bu sürelerinden faydalanma imkanı verilmeli. Esnaf ve sanatkarın 2.5 milyon insanın istifade ettiği EYT'den yararlanması lazım. Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'li esnafımızın mağduriyetinin çözülmesiyle ilgili açıklamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/sarkici-teoman-eyt-bana-da-vurdu-1065450849.html
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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), recep tayyip erdoğan, bendevi palandöken, mektup
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), recep tayyip erdoğan, bendevi palandöken, mektup
TESK Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT mektubu: Esnaf ve sanatkar da yararlanmalı
11:09 08.01.2023 (güncellendi: 11:12 08.01.2023) Abone ol
TESK Genel Başkanı Palandöken, EYT düzenlemesi kapsamında esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’ndan (TESK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların da yer alması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.
Palandöken mektubunda, bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT'den esnaf ve sanatkarın yararlanamadığını, esnafın 9 bin iş gününde emekli olduğunu aktardı. Palandöken, "SSK'lıların 7 bin 200 iş gününde emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı olan vatandaş emekli oluyor, yine aynı şekilde bayanlar yararlanıyor ama esnaf ve sanatkar olduğu zaman 9 bin günde oluyor. Aradaki prim gün sayısı önemli. Ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan esnaf da yararlanmalı. Yani işçiler 5 bin prim günü ile emekli olacakken, esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Emeklilik için gereken prim gün sayılarındaki farklılık Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı. EYT düzenlemesi kapsamında bu farklılık ortadan kaldırılmalı" değerlendirmesinde bulundu.
Norm ve standart birliğinin sağlanması için emeklilik şartlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Palandöken, "2000 yılından önce oda, sicil ve vergi kaydı olduğu halde Bağ-Kur kaydı olamayan esnafa bu sürelerinden faydalanma imkanı verilmeli. Esnaf ve sanatkarın 2.5 milyon insanın istifade ettiği EYT'den yararlanması lazım. Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT'li esnafımızın mağduriyetinin çözülmesiyle ilgili açıklamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.