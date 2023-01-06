https://sputniknews.com.tr/20230106/sarkici-teoman-eyt-bana-da-vurdu-1065450849.html
Teoman: EYT bana da vurdu
Teoman: EYT bana da vurdu
Teoman, yeni düzenleme ile birlikte, kendisinin de EYT'den yararlanabildiğini açıkladı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T12:35+0300
2023-01-06T12:35+0300
2023-01-06T12:36+0300
yaşam
teoman
eyt
emekli maaşı
emeklilik yaşı
şarkıcı
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Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi.55 yaşındaki şarkıcı, “Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık” dedi.'EYT bana da vurdu'Şarkıcı sözlerine “Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" ifadelerini kullandı.'Ben yarı emekliyim'Müzisyen daha önceki açıklamalarında "Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230105/altayli-emekli-ve-memur-zammi-da-eyt-karari-da-aglamamizi-gerektirecek-bir-durumu-isaret-ediyor-1065412187.html
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teoman, eyt, emekli maaşı, emeklilik yaşı, şarkıcı
teoman, eyt, emekli maaşı, emeklilik yaşı, şarkıcı
Teoman: EYT bana da vurdu
12:35 06.01.2023 (güncellendi: 12:36 06.01.2023) Abone ol
Teoman, yeni düzenleme ile birlikte, kendisinin de EYT'den yararlanabildiğini açıkladı.
Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi.
55 yaşındaki şarkıcı, “Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık” dedi.
'EYT bana da vurdu'
Şarkıcı sözlerine “Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" ifadelerini kullandı.
'Ben yarı emekliyim'
Müzisyen daha önceki açıklamalarında "Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.