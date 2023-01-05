https://sputniknews.com.tr/20230105/altayli-emekli-ve-memur-zammi-da-eyt-karari-da-aglamamizi-gerektirecek-bir-durumu-isaret-ediyor-1065412187.html
Altaylı: Emekli ve memur zammı da EYT kararı da ağlamamızı gerektirecek bir durumu işaret ediyor
Altaylı: Emekli ve memur zammı da EYT kararı da ağlamamızı gerektirecek bir durumu işaret ediyor
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaşının yüzde 30'a yükseltilmesi ve EYT konusu için, "Bu sevinçler son derece... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T12:37+0300
2023-01-05T12:37+0300
2023-01-05T12:37+0300
ekonomi
ekonomi
eyt
asgari ücret
emekli
emekli maaşı
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EYT'nin kamuya getireceği yükün Meclis'ten geçen bütçede yer almadığını belirten Fatih Altaylı, "EYT kararını veren irade, bu kararı o kadar hazırlıksız, o kadar hesapsız biçimde vermiş ki, 11 gün önce Meclis’ten geçirdiği bütçe kanununda bu işle ilgili hiçbir harcama ve karşılığında gelir kalemi görünmüyor" dedi.Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, memur ve emekliye yapılan maaş zammının bir günde yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildiğini de belirtti ve şöyle devam etti:
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ekonomi, eyt, asgari ücret, emekli, emekli maaşı
ekonomi, eyt, asgari ücret, emekli, emekli maaşı
Altaylı: Emekli ve memur zammı da EYT kararı da ağlamamızı gerektirecek bir durumu işaret ediyor
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaşının yüzde 30'a yükseltilmesi ve EYT konusu için, "Bu sevinçler son derece yersizdir ve aslında sevinmemizi değil, oturup uzun uzun düşünmemizi belki de ağlamamızı gerektirecek bir durumu işaret etmektedir" dedi.
EYT'nin kamuya getireceği yükün Meclis'ten geçen bütçede yer almadığını belirten Fatih Altaylı, "EYT kararını veren irade, bu kararı o kadar hazırlıksız, o kadar hesapsız biçimde vermiş ki, 11 gün önce Meclis’ten geçirdiği bütçe kanununda bu işle ilgili hiçbir harcama ve karşılığında gelir kalemi görünmüyor" dedi.
Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında
, memur ve emekliye yapılan maaş zammının bir günde yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildiğini de belirtti ve şöyle devam etti:
"Şimdi herkeste bir 'Acaba kazıklandık mı?' hissi. Öyle ya acaba zorlasak yüzde 40 olur muydu duygusu. Pazarlıkla bir mal aldığınızda hep içinizi kemiren acaba biraz daha pazarlık etsem daha da indirim olur muydu fikri. Bu yüzden emekli ve memur zammına da, EYT kararının bütçenin yasalaşmasından birkaç gün sonra yapıldığı halde bütçede bununla ilgili tek bir kalem bir kör kuruş bile ayrılmamış olmasına sevinmemek lazım. Tam aksine devletin nasıl yönetildiğini görüp üzülmek gerek."