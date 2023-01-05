https://sputniknews.com.tr/20230105/altayli-emekli-ve-memur-zammi-da-eyt-karari-da-aglamamizi-gerektirecek-bir-durumu-isaret-ediyor-1065412187.html

Altaylı: Emekli ve memur zammı da EYT kararı da ağlamamızı gerektirecek bir durumu işaret ediyor

Altaylı: Emekli ve memur zammı da EYT kararı da ağlamamızı gerektirecek bir durumu işaret ediyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaşının yüzde 30'a yükseltilmesi ve EYT konusu için, "Bu sevinçler son derece... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T12:37+0300

2023-01-05T12:37+0300

2023-01-05T12:37+0300

ekonomi

ekonomi

eyt

asgari ücret

emekli

emekli maaşı

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EYT'nin kamuya getireceği yükün Meclis'ten geçen bütçede yer almadığını belirten Fatih Altaylı, "EYT kararını veren irade, bu kararı o kadar hazırlıksız, o kadar hesapsız biçimde vermiş ki, 11 gün önce Meclis’ten geçirdiği bütçe kanununda bu işle ilgili hiçbir harcama ve karşılığında gelir kalemi görünmüyor" dedi.Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, memur ve emekliye yapılan maaş zammının bir günde yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildiğini de belirtti ve şöyle devam etti:

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ekonomi, eyt, asgari ücret, emekli, emekli maaşı