https://sputniknews.com.tr/20230108/selahattin-demirtas-hdp-kendisini-dikkate-almayacak-bir-adayi-destekleme-dernegi-degil-1065519458.html

Selahattin Demirtaş: HDP kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değil

Selahattin Demirtaş: HDP kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değil

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ın ‘Seçime kendi adayımızla gireceğiz’ çıkışı üzerine Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T15:26+0300

2023-01-08T15:26+0300

2023-01-08T15:29+0300

selahattin demirtaş

ortak aday

politika

pervin buldan

halkların demokratik partisi (hdp)

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün partisinin Kars İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada “En yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek” çıkışı yaptı.Buldan'ın gündem oluşturan bu sözlerine üzerine Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı.Avukatları aracılığıyla Cumhuriyet'e değerlendirmede bulunan Demirtaş, Pervin Buldan’ın açıklamasının HDP'nin resmi parti politikası olduğunu ve sürpriz olarak karşılanmaması gerektiğini belirtip "HDP, ortak aday konusunda uzlaşmaya açık olduğunu, bununla birlikte kendi adayını çıkarma hazırlıklarını da aksatmadan sürdüreceğini defalarca açıkladı zaten" dedi.'Kapıları tümden de kapatmamıştır'Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230103/demirtas-ortak-adayda-birlesilmezse-trajedi-olur-1065321176.html

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selahattin demirtaş, ortak aday, pervin buldan, halkların demokratik partisi (hdp)