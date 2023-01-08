https://sputniknews.com.tr/20230108/oyuncu-serkan-altunoraktan-starbucks-zammina-tepki-seninle-isim-bitmistir-1065514381.html

Oyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına tepki: 'Seninle işim bitmiştir'

Oyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına tepki: 'Seninle işim bitmiştir'

Serkan Altunorak, Starbucks'tan aldığı kahvenin 68 TL olmasına tepki gösterdi. Altunorak, "Kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işim bugün itibariyle... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

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oyuncu

yaşam

starbucks

zam

kahve

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‘İmkansız Aşk’, ‘Melekler Korusun’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kuş Uçuşu’ gibi yapımlarla tanınan oyuncu Serkan Altunorak, kahve zinciri Starbucks'tan aldığı kahvenin fiyatına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir daha markadan kahve almayacağını söyleyen Altunorak, "Senin umurunda olmayacak ama bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.Altunorak paylaşımında, "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işim bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230106/starbucks-kahvelere-zam-yapti-1065449176.html

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oyuncu, starbucks, zam, kahve