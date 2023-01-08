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https://sputniknews.com.tr/20230108/oyuncu-serkan-altunoraktan-starbucks-zammina-tepki-seninle-isim-bitmistir-1065514381.html
Oyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına tepki: 'Seninle işim bitmiştir'
Oyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına tepki: 'Seninle işim bitmiştir'
Serkan Altunorak, Starbucks'tan aldığı kahvenin 68 TL olmasına tepki gösterdi. Altunorak, "Kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işim bugün itibariyle... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T12:56+0300
2023-01-08T13:03+0300
oyuncu
yaşam
starbucks
zam
kahve
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‘İmkansız Aşk’, ‘Melekler Korusun’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kuş Uçuşu’ gibi yapımlarla tanınan oyuncu Serkan Altunorak, kahve zinciri Starbucks'tan aldığı kahvenin fiyatına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir daha markadan kahve almayacağını söyleyen Altunorak, "Senin umurunda olmayacak ama bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.Altunorak paylaşımında, "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işim bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/starbucks-kahvelere-zam-yapti-1065449176.html
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oyuncu, starbucks, zam, kahve
oyuncu, starbucks, zam, kahve

Oyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına tepki: 'Seninle işim bitmiştir'

12:56 08.01.2023 (güncellendi: 13:03 08.01.2023)
© Instagram/Serkan AltunorakSerkan Altunorak
Serkan Altunorak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© Instagram/Serkan Altunorak
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Serkan Altunorak, Starbucks'tan aldığı kahvenin 68 TL olmasına tepki gösterdi. Altunorak, "Kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işim bugün itibariyle bitmiştir" dedi.
‘İmkansız Aşk’, ‘Melekler Korusun’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Kuş Uçuşu’ gibi yapımlarla tanınan oyuncu Serkan Altunorak, kahve zinciri Starbucks'tan aldığı kahvenin fiyatına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir daha markadan kahve almayacağını söyleyen Altunorak, "Senin umurunda olmayacak ama bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.
Altunorak paylaşımında, "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işim bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
© InstagramOyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına tepki
Oyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına tepki - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
Oyuncu Serkan Altunorak'tan Starbucks zammına tepki
© Instagram
ABD - New York - Starbucks - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
EKONOMİ
Starbucks kahvelere zam yaptı
6 Ocak, 11:53
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