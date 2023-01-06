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https://sputniknews.com.tr/20230106/starbucks-kahvelere-zam-yapti-1065449176.html
Starbucks kahvelere zam yaptı
Starbucks kahvelere zam yaptı
Starbucks'ın, Türkiye fiyatlarına zam geldi. Starbucks'ın tüm kahve ürünlerinde yüzde 30 oranında artış yapıldı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T11:53+0300
2023-01-06T11:53+0300
ekonomi
zam
ekonomi
starbucks
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Kahve zincirine gelen zamların ardından küçük boy filtre kahve 32 liraya yükseldi. Orta boy filtre kahve fiyatı 39 liraya, büyük boy ise 44 liraya çıktı.Orta boy 'latte'nin fiyatı 45 liraya, büyük boy lattenin fiyatı da 50 liraya yükseldi.Küçük boy 'mocha' 53 lira, orta boy mocha 61 lira, büyük boy ise 67 lira oldu.'Hot Chocolate' ürününün küçük boyu 48 liraya çıkarken, büyük boyu ise 60 liraya yükseldi.Starbucks kahvelerinin fiyatları, şubelerin lokasyonuna göre farklılık gösteriyor. Turistik yerlerde olan şubelerde, kahve fiyatları daha pahalı oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/bir-sigara-grubuna-zam-1065406069.html
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zam, ekonomi, starbucks
zam, ekonomi, starbucks

Starbucks kahvelere zam yaptı

11:53 06.01.2023
© REUTERS / Lindsay DeDarioABD - New York - Starbucks
ABD - New York - Starbucks - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© REUTERS / Lindsay DeDario
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Starbucks'ın, Türkiye fiyatlarına zam geldi. Starbucks'ın tüm kahve ürünlerinde yüzde 30 oranında artış yapıldı.
Kahve zincirine gelen zamların ardından küçük boy filtre kahve 32 liraya yükseldi. Orta boy filtre kahve fiyatı 39 liraya, büyük boy ise 44 liraya çıktı.
Orta boy 'latte'nin fiyatı 45 liraya, büyük boy lattenin fiyatı da 50 liraya yükseldi.
Küçük boy 'mocha' 53 lira, orta boy mocha 61 lira, büyük boy ise 67 lira oldu.
'Hot Chocolate' ürününün küçük boyu 48 liraya çıkarken, büyük boyu ise 60 liraya yükseldi.
Starbucks kahvelerinin fiyatları, şubelerin lokasyonuna göre farklılık gösteriyor. Turistik yerlerde olan şubelerde, kahve fiyatları daha pahalı oluyor.
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
EKONOMİ
Bir sigara grubuna zam
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