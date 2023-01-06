https://sputniknews.com.tr/20230106/starbucks-kahvelere-zam-yapti-1065449176.html

Starbucks kahvelere zam yaptı

Starbucks kahvelere zam yaptı

Starbucks'ın, Türkiye fiyatlarına zam geldi. Starbucks'ın tüm kahve ürünlerinde yüzde 30 oranında artış yapıldı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T11:53+0300

2023-01-06T11:53+0300

2023-01-06T11:53+0300

ekonomi

zam

ekonomi

starbucks

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Kahve zincirine gelen zamların ardından küçük boy filtre kahve 32 liraya yükseldi. Orta boy filtre kahve fiyatı 39 liraya, büyük boy ise 44 liraya çıktı.Orta boy 'latte'nin fiyatı 45 liraya, büyük boy lattenin fiyatı da 50 liraya yükseldi.Küçük boy 'mocha' 53 lira, orta boy mocha 61 lira, büyük boy ise 67 lira oldu.'Hot Chocolate' ürününün küçük boyu 48 liraya çıkarken, büyük boyu ise 60 liraya yükseldi.Starbucks kahvelerinin fiyatları, şubelerin lokasyonuna göre farklılık gösteriyor. Turistik yerlerde olan şubelerde, kahve fiyatları daha pahalı oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230105/bir-sigara-grubuna-zam-1065406069.html

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zam, ekonomi, starbucks