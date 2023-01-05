https://sputniknews.com.tr/20230105/bir-sigara-grubuna-zam-1065406069.html
Bir sigara grubuna zam
Bir sigara grubuna zam
Sigara fiyatlarında beklenen zam geldi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından ilk zammı Philip Morris grubu yaparak, sigarada paket başı 4'er lira... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T09:29+0300
2023-01-05T09:29+0300
2023-01-05T09:41+0300
ekonomi
sigara
fiyat
zam
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2022 yılında 9 ayda 5 kez zamlanan sigara fiyatlarına yeni zam bekleniyordu, Geçen yıl toplam 8 lira artış olan sigaraya 2023 zamları da gelmeye başladı. İlk zammı Philip Morris grubu yaptı.Philip Morris sigara fiyatlarında 4'er lira artış yaşandı. Böylelikle, Philip Morris grubunda en düşük sigara fiyatı 33 lira oldu. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.Zamla birlikte Philip Morris sigara fiyatlarını şu şekilde güncellendi:Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla alkollü içeceklere ve sigaraya gelecek zam oranı netleşmişti. Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE de açıklanan son veriden sonra yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.
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sigara, fiyat, zam
Bir sigara grubuna zam
09:29 05.01.2023 (güncellendi: 09:41 05.01.2023) Abone ol
Sigara fiyatlarında beklenen zam geldi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından ilk zammı Philip Morris grubu yaparak, sigarada paket başı 4'er lira artış gerçekleştirdi.
2022 yılında 9 ayda 5 kez zamlanan sigara fiyatlarına yeni zam bekleniyordu, Geçen yıl toplam 8 lira artış olan sigaraya 2023 zamları da gelmeye başladı. İlk zammı Philip Morris grubu yaptı.
Philip Morris sigara fiyatlarında 4'er lira artış yaşandı. Böylelikle, Philip Morris grubunda en düşük sigara fiyatı 33 lira oldu. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.
Zamla birlikte Philip Morris sigara fiyatlarını şu şekilde güncellendi:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla alkollü içeceklere ve sigaraya gelecek zam oranı netleşmişti. Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE de açıklanan son veriden sonra yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.