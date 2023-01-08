https://sputniknews.com.tr/20230108/otogar-calisanlarindan-buyuksehir-belediyesine-soguk-tepkisi-millet-birbirine-sariliyor-1065523872.html

Otogar çalışanlarından büyükşehir belediyesine soğuk tepkisi: 'Millet birbirine sarılıyor'

Otogar çalışanlarından büyükşehir belediyesine soğuk tepkisi: 'Millet birbirine sarılıyor'

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış gişelerinde çalışan esnaf, ısıtma sisteminin iyi çalışmamasını protesto etti. Otogarda çalışan Bahadır... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T18:38+0300

2023-01-08T18:38+0300

2023-01-08T18:38+0300

türkiye

otogar

soğuk

ısıtma

eskişehir

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Eskişehir'de otogar çalışanları ısıtma sisteminin iyi çalışmamasını protesto etti.Otogar içerisinde toplanan grup adına konuşan Fatih Gündoğmuş, hava sıcaklığının son günlerde hissedilir oranda düştüğünü, otogarda ısınma sorunu yaşadıklarını söyledi.Gündoğmuş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin otogar için ısıtma ve aydınlatma ücreti tahsil ettiğini ancak binada ısıtma sisteminin devreye sokulmadığını ileri sürdü.Soğuk nedeniyle çalışamaz durumda olduklarını dile getiren Gündoğmuş, şöyle konuştu:Otogarda çalışan Bahadır Işık ise Türkiye'deki diğer otogarlarda böyle bir sorunun olmadığını savundu.Yolcuların sıcak otobüsten inerek soğuk otogar binasına girince şaşırdığını belirten Işık, "Bir de burayı gece göreceksiniz, millet birbirine sarılıyor. Kafasına kaşkol saranlar var. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Bizim başka otogarlarda da yazıhanelerimiz var, tek sorun yaşanan yer Eskişehir" diye konuştu.

türkiye

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otogar, soğuk, ısıtma, eskişehir