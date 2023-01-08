İstanbul'da inşaat alanında lahit kapağı bulundu

© İHA Büyükçekmece’de, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan inşaat alanından eski dönemlere ait mezar bulundu. İçinde insana ait kemiklere rastlanan lahit, ekipler tarafından koruma altına alındı. İnşaat çalışmaları tamamen durdurulurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.