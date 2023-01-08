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İstanbul'da inşaat alanında lahit kapağı bulundu
İstanbul'da inşaat alanında lahit kapağı bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulununca çalışmalar durduruldu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T01:53+0300
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türkiye
istanbul
büyükçekmece
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Büyükçekmece'de inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı ortaya çıktı.Bankalar Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu.İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat çalışması durduruldu.Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerinin yarın inşaat alanında incelemelerde bulunacakları öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/abd-kacirilan-antik-yesil-tabutu-misira-iade-etti-1065327571.html
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istanbul, büyükçekmece
istanbul, büyükçekmece

İstanbul'da inşaat alanında lahit kapağı bulundu

01:53 08.01.2023 (güncellendi: 01:56 08.01.2023)
© İHABüyükçekmece’de, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan inşaat alanından eski dönemlere ait mezar bulundu. İçinde insana ait kemiklere rastlanan lahit, ekipler tarafından koruma altına alındı. İnşaat çalışmaları tamamen durdurulurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Büyükçekmece’de, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan inşaat alanından eski dönemlere ait mezar bulundu. İçinde insana ait kemiklere rastlanan lahit, ekipler tarafından koruma altına alındı. İnşaat çalışmaları tamamen durdurulurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© İHA
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İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulununca çalışmalar durduruldu.
Büyükçekmece'de inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı ortaya çıktı.
Bankalar Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat çalışması durduruldu.
© İHABüyükçekmece’de, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan inşaat alanından eski dönemlere ait mezar bulundu. İçinde insana ait kemiklere rastlanan lahit, ekipler tarafından koruma altına alındı. İnşaat çalışmaları tamamen durdurulurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Büyükçekmece’de, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan inşaat alanından eski dönemlere ait mezar bulundu. İçinde insana ait kemiklere rastlanan lahit, ekipler tarafından koruma altına alındı. İnşaat çalışmaları tamamen durdurulurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
Büyükçekmece’de, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hafriyat çalışması yapılan inşaat alanından eski dönemlere ait mezar bulundu. İçinde insana ait kemiklere rastlanan lahit, ekipler tarafından koruma altına alındı. İnşaat çalışmaları tamamen durdurulurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
© İHA
Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerinin yarın inşaat alanında incelemelerde bulunacakları öğrenildi.
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