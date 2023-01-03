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ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut'u Mısır'a iade etti
ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut'u Mısır'a iade etti
Mısır’dan yıllar önce kaçırıldıktan sonra ABD’deki bir müzede sergilenen ve ‘Yeşil Tabut’ olarak bilinen antik lahit, Mısır’a geri verildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T13:54+0300
2023-01-03T14:04+0300
mısır
abd
tarihi eser
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Mısır'daki Abu Sir nekropolünden, 2008 yılında Almanya üzerinden ABD'ye kaçırılan antik lahit, evine döndü. ‘Yeşil Tabut’ olarak nitelendirilen 2 metre 9 santimetre uzunluğundaki lahit, Mısır’a iade edildi. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, lahitin Geç Dönem'den (M.Ö. 664-332) Ankh In Maat adlı bir rahibe ait olduğu belirtildi. Kaçırıldıktan sonra bir koleksiyoncu tarafından 2013 yılında Houston Doğa Bilimleri Müzesi'ne verilen ahşap, yaldızlı süslemelerin ve hiyeroglif yazıların yer aldığı lahitin incelenmek ve muhafaza edilmek üzere Kahire'deki Mısır Müzesi'nde saklanacağı kaydedildi. Kahire’de düzenlenen teslim törenine ABD'li diplomatlar, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile Turizm ve Eski Eserler Bakanı Ahmed Issa katıldı. Dışişleri Bakanı Shoukry yaptığı konuşmada, “Yeşil Tabut'un geri alınması ve Mısır'a dönüşü, Dışişleri Bakanlığı'nın Mısır medeniyetinin mirasını korumak için yürüttüğü başarılı çalışma zincirinin yeni bir halkasıdır. Ayrıca bu, fikri mülkiyet haklarının ve kaçırılmış eserlerin korunması konusunda Mısır ve ABD arasındaki iş birliği ruhunun bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.‘2021’de 5 binden fazla eser geri alındı’Turizm ve Eski Eserler Bakanı Issa da Mısır'ın kaçırılan eski eserlerin kurtarılmasına büyük önem verdiğini belirterek Mısır Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında 2016'da imzalanan anlaşma da dahil olmak üzere diğer ülkelerle birçok iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi. Bakan Issa, anlaşma kapsamında 2019'da Nejim Ankh'ın altın tabutu ve 2021'de 5 binden fazla eser de dahil olmak üzere birçok önemli eserin iade edildiği aktardı.ABD'nin Mısır maslahatgüzarı Daniel Rubinstein ise, "Bu, eski eserlerin korunması ve kültürel mirasın korunması konusunda ABD ile Mısır arasındaki uzun iş birliği tarihinin simgesidir” dedi.Yeşil Tabut’un yanı sıra ABD’den 16 eserin daha alındığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/misirda-altin-dilli-mumyalar-bulundu-osirisi-merhamet-etmeye-ikna-edebilmeleri-icin-takilmis--1063937732.html
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ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut'u Mısır'a iade etti
ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut'u Mısır'a iade etti
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mısır, abd, tarihi eser
mısır, abd, tarihi eser

ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut'u Mısır'a iade etti

13:54 03.01.2023 (güncellendi: 14:04 03.01.2023)
© beta.sis.gov.eg
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Mısır’dan yıllar önce kaçırıldıktan sonra ABD’deki bir müzede sergilenen ve ‘Yeşil Tabut’ olarak bilinen antik lahit, Mısır’a geri verildi.
Mısır'daki Abu Sir nekropolünden, 2008 yılında Almanya üzerinden ABD'ye kaçırılan antik lahit, evine döndü. ‘Yeşil Tabut’ olarak nitelendirilen 2 metre 9 santimetre uzunluğundaki lahit, Mısır’a iade edildi.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, lahitin Geç Dönem'den (M.Ö. 664-332) Ankh In Maat adlı bir rahibe ait olduğu belirtildi. Kaçırıldıktan sonra bir koleksiyoncu tarafından 2013 yılında Houston Doğa Bilimleri Müzesi'ne verilen ahşap, yaldızlı süslemelerin ve hiyeroglif yazıların yer aldığı lahitin incelenmek ve muhafaza edilmek üzere Kahire'deki Mısır Müzesi'nde saklanacağı kaydedildi. Kahire’de düzenlenen teslim törenine ABD'li diplomatlar, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile Turizm ve Eski Eserler Bakanı Ahmed Issa katıldı. Dışişleri Bakanı Shoukry yaptığı konuşmada, “Yeşil Tabut'un geri alınması ve Mısır'a dönüşü, Dışişleri Bakanlığı'nın Mısır medeniyetinin mirasını korumak için yürüttüğü başarılı çalışma zincirinin yeni bir halkasıdır. Ayrıca bu, fikri mülkiyet haklarının ve kaçırılmış eserlerin korunması konusunda Mısır ve ABD arasındaki iş birliği ruhunun bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

‘2021’de 5 binden fazla eser geri alındı’

Turizm ve Eski Eserler Bakanı Issa da Mısır'ın kaçırılan eski eserlerin kurtarılmasına büyük önem verdiğini belirterek Mısır Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında 2016'da imzalanan anlaşma da dahil olmak üzere diğer ülkelerle birçok iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi. Bakan Issa, anlaşma kapsamında 2019'da Nejim Ankh'ın altın tabutu ve 2021'de 5 binden fazla eser de dahil olmak üzere birçok önemli eserin iade edildiği aktardı.
ABD'nin Mısır maslahatgüzarı Daniel Rubinstein ise, "Bu, eski eserlerin korunması ve kültürel mirasın korunması konusunda ABD ile Mısır arasındaki uzun iş birliği tarihinin simgesidir” dedi.
Yeşil Tabut’un yanı sıra ABD’den 16 eserin daha alındığı öğrenildi.
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